Elles réclament « une éducation plus humaine pour tous ». Un collectif d’associations à échelle nationale se mobilise à l’approche des élections régionales et départementales en juin prochain pour sensibiliser les candidats à la surexposition des jeunes au numérique dans le cadre éducatif. Parmi les 14 associations que compte ce « Collectif Attention », l’association « Lève les yeux », basée à Marseille. Ensemble, elles énoncent quatre propositions aux candidats afin de limiter les effets néfastes du numérique éducatif :

Une politique publique de prévention des risques liés à la surexposition aux écrans à destination des enfants, des parents et de la communauté éducative, de la petite enfance au lycée.

La fin du numérique imposé dans l’éducation avec l’arrêt du remplacement des manuels et cahiers papiers par des dispositifs numériques au sein des établissements scolaires et donc l’arrêt des distributions de tablettes et ordinateurs aux élèves.

Le droit à la déconnexion des familles et des enseignants avec la liberté pour chaque parent de refuser l’utilisation d’écrans et d’internet, a fortiori par leurs enfants mineurs, ainsi que pour chaque enseignant de refuser le recours aux outils numériques.

Un débat démocratique sur le numérique éducatif : la collectivité s’engage à organiser un véritable débat sur la place du numérique dans l’éducation, ouvert à la société civile, et dont les parties prenantes ne présentent pas de conflit d’intérêt.

« Aucune étude sérieuse n’a pu démontrer les vertus pédagogiques du numérique éducatif »

Pour appuyer ces propositions, les associations mettent en avant plusieurs arguments. Parmi eux, l’absence de preuve scientifique que le numérique est bénéfique à l’apprentissage : « Aucune étude sérieuse n’a pu en démontrer les vertus pédagogiques, bien au contraire, et il est désormais avéré que la technologie numérique a de sérieux impacts sanitaires, humains et écologiques, qu’il est temps de prendre en compte ». Elles ajoutent que « l’éducation passe avant tout par le lien humain direct entre l’enseignant et l’élève, comme l’a parfaitement illustré l’expérimentation à grande échelle qu’ont été les deux épisodes d’enseignement dits « distanciels » ».

Ce n’est pas la seule raison mise en avant : le collectif souligne également les inégalités sociales causées par la vulgarisation croissante du numérique dans l’enseignement, mais aussi les effets néfastes sur la santé physique et mentale des enfants (insomnie, problèmes de vision, risque de dépendance, troubles cognitifs et psychologiques) et le coût écologique et humain de ces outils numériques.

Les associations tirent donc la sonnette d’alarme et interpellent les candidats à ces deux élections cruciales pour la jeunesse, dans la mesure où le Département est compétent en matière de petite enfance et de collèges, et que la gestion des lycées revient à la Région.

