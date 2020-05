Share on Facebook

Share on Twitter

La campagne des municipales serait-elle repartie ? La tenue de plus en plus évoquée d’un second tour fin juin incite probablement les candidats à s’activer. C’est notamment le cas à Marseille, où Sébastien Barles annonce ce lundi 18 mai dans La Provence son ralliement au Printemps marseillais. Le candidat EELV, arrivé en cinquième position au soir du premier tour à l’échelle de la ville avec 8,94 % des voix, rejoint donc la liste d’union des gauches emmenée par Michèle Rubirola, elle-même ancienne du parti vert avant d’en être exclue fin 2019 du fait de son choix de soutenir le Printemps marseillais. Une rencontre devrait intervenir prochainement entre les deux personnalités.Pour autant, cette prise de position de Sébastien Barles ne semble pas faire encore consensus dans son propre camp.

Dans un communiqué publié dans l’après-midi, Christine Juste, Hervé Menchon, Jean-Marc Signes, et Chahidati Soilihi, quatre des sept têtes de la liste Debout Marseille, font savoir que « Si l’avis exprimé par Sébastien Barles est conforme à celui qu’il exprime au sein de ce rassemblement il ne constitue pas pour l’instant la base de négociation ou la position officielle de Debout Marseille dans l’hypothèse d’un second tour des municipales au mois de juin ». Une façon de dire que des discussions sont en cours entre le leader écologiste et ses colistiers sur des « points programmatiques » qui feront l’objet de « négociations avec l’ensemble des partenaires potentiels », disent les quatre têtes de liste sans citer explicitement le Printemps marseillais.

Liens utiles :



> A noter que Sébastien Barles sera notre invité mardi 19 mai de 11h à 11h30 dans notre Face à face politique (en direct et en vidéo)

> Sébastien Barles (EELV) appelle à un « contrat pour gagner Marseille »