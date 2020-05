Share on Facebook

Après les écoliers, c’est au tour des classes de 6e et 5e de reprendre le chemin du collège, dans les départements classés vert. Au total, 8400 élèves de 6e et 5e ont effectivement fait leur dans les Bouches-du-Rhône sur 52 000 au total concernés. Au niveau de l’académie d’Aix-Marseille, le rectorat dénombre 14 500 élèves de retour en classe, sur 102 000. Viendront ensuite les rentrées des classes de 3e et 4e, mais les dates ne sont pas encore connues.

La quasi totalité des établissements du département ont pu rouvrir : 188 collèges ont accueilli des élèves ce lundi 18 mai, tandis que seuls quatre collèges sont restés fermés. Du côté des enseignants, ils étaient 1750 dans le département à accompagner les élèves en présentiel pour cette rentrée tandis que les quelque 5500 autres assurent la continuité pédagogique à distance pour les élèves n’ayant pas repris les cours. Plus globalement, sur toute l’Académie d’Aix-Marseille, 2900 enseignants sur 10 000 ont assuré les cours en présentiel ce lundi.

L’heure de la rentrée a sonné pour les collégiens de 6e et 5e. Masques obligatoires dans les établissements. (crédit : Assemblée des départements de France via Twitter)

Les règles sanitaires ont été adaptées par les chefs d’établissements en fonction du protocole gouvernemental, mais surtout en fonction des spécificités de chaque collège et en accord avec leur conseil d’administration respectif.

A la mi-journée, le ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer se réjouissait du retour en classe de 185 000 collégiens dans toute la France, soulignant « un début très important ». Après une rentrée des classes désertée la semaine dernière et alors que 70 cas de covid-19 ont déjà été détectés dans les écoles ouvertes, les collégiens étaient donc tout de même au rendez-vous.

Martine Vassal « la responsabilité du gouvernement »

Une rentrée qui n’est pas du goût de tous : la présidente du Département Martine Vassal a ainsi réaffirmé son désaccord avec cette réouverture des collèges dans une interview pour La Provence. C’est le gouvernement, qui « prend la responsabilité » de la réouverture des établissements, insiste à plusieurs reprises la présidente du conseil départemental. « Je suis républicaine, j’applique les perspectives du gouvernement et nous avons mis en place les mesures pour assurer les protocoles sanitaires », ajoute-t-elle.

