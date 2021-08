Gomet’ apporte sa contribution en prélude au Congrès mondial de la nature avec la publication de dix avis d’experts de notre région qui éclairent à partir de leur expérience et de leurs analyses les problématiques territoriales. Ces textes ont été publiés dans notre Guide de l’élu écoresponsable qui a été adressé cet été à 752 décideurs de notre territoire. Aujourd’hui, le premier volet de notre série avec François Fouchier, délégué Provence Alpes Côte d’Azur du Conservatoire du littoral.



La crise sanitaire que nous traversons nous interpelle sur notre façon de vivre et, plus particulièrement, sur notre rapport à la nature : avenirs de la biodiversité et de l’humanité sont étroitement liés. Pourtant ces dernières décennies, nous constatons une forte accélération de l’érosion de la biodiversité liée pour l’essentiel à la dégradation des terres et l’artificialisation des sols. Ce constat inquiétant implique un sursaut de l’ensemble des acteurs publics qui passe par un plan d’action de préservation des espaces naturels décliné au niveau communal. François Fouchier, délégué Provence Alpes Côte d’Azur du Conservatoire du littoral partage ici ses convictions, sa vision et des pistes d’actions concrètes, réalistes, ludiques et profitables.

François Fouchier, délégué Provence Alpes Côte d’Azur du Conservatoire du littoral sur les terres du Conservatoire du littoral au Rove Photo CA

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. » Victor Hugo

La biodiversité peut parfois sembler un sujet loin du quotidien. Pourtant, on lui doit nos paysages, elle nous rend des services essentiels et elle représente un patrimoine à transmettre aux générations futures. Afin de la protéger, l’admirer et la mettre en valeur, il faut d’abord « connaître ». L’enjeu est de faire de la biodiversité et de sa connaissance le socle d’un aménagement durable de votre commune.

C’est de cette volonté qu’est née l’idée des Atlas de la biodiversité communale, ABC telle que préconisée par la Stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en 2014. La connaissance des enjeux de biodiversité du territoire communal constitue la base de toute planification d’aménagement et de toute action. Il s’agit d’inventaires naturalistes, de cartographies des enjeux de biodiversité, de recensement des ressources documentaires. Selon la démarche mise en œuvre, un ABC donne lieu à des productions diverses qui contribuent à une meilleure connaissance de la biodiversité d’un territoire et de ses enjeux.

Cette connaissance demande à être actualisée, car les enjeux ne restent pas figés et son élaboration gagnera en valeur en associant à cette initiative la population et tous les acteurs de la commune, mais plus particulièrement les élus, les écoles et les services municipaux ainsi que les partenaires institutionnels comme l’Office français de la biodiversité, l’OFB, qui propose des financements ou l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement, l’Arbe ou les éventuels gestionnaires des espaces naturels de votre commune (associations, parcs naturels…) Une nécessité sociale : réconcilier nos modes de vie avec la nature

La préservation des espaces naturels n’est pas seulement une préoccupation touchant à l’agrément de l’existence mais constitue un besoin indispensable à une vie durable sur terre.

Il est utile d’intensifier l’action communale en matière d’éducation à l’environnement de façon de passer de la posture de l’interdit ou de la prescription à une adhésion du plus grand nombre par l’appropriation des enjeux de biodiversité et enfin l’acceptation d’une nécessaire préservation pérenne. Éducation et formation s’inscrivent dans une démarche de solidarité entre générations et de responsabilité envers le futur et visent à promouvoir un autre regard sur la biodiversité et les ressources naturelles.

Collecte de déchets organisée par Wings of the ocean sur l’étang de Berre en juin 2021 (Crédit Gomet’/JYD)

De nombreux supports pédagogiques sont disponibles aujourd’hui. Des établissements scolaires des associations telles que les Centre permanents d’initiatives pour l’environnement, les CPIE, proposent leurs services pour aider les communes à :