Les pluies diluviennes survenues les 23 et 24 novembre et le 1er décembre ont laissé des séquelles dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Ce seraient en effet pas moins de 200 exploitations agricoles qui auraient été frappées dans le Var. Dans un communiqué diffusé jeudi 5 décembre, le journal Nice-Matin annonce lancer une cagnotte…