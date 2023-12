Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Juliette Hillmeyer George, directrice générale de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) des départements 13 et 83, après une carrière en banque et en notariat, diplômée d'un DESS de droit et du Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaires de la faculté d'Aix Marseille, est nommée administratrice de l'UNPI France. L’UNPI assure la défense des…