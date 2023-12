Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Depuis plus de 20 ans chez HSBC, dont 15 ans au sein de la banque commerciale d’entreprises chez HSBC France et six ans en corporate banking centre Méditerranée, Pierre-Marie Sachot, diplômé de Skema Business School (Sophia), évolue au sein de la direction du développement durable d’HSBC Continental Europe, en tant que « senior manager Sustainable Finance - HSBC Continental…