Dans la nuit du 9 au 10 septembre, 150 personnes ont dû être évacuées en catastrophe de deux bâtiments au sein de l’unité HLM Notre-Dame-des-Marins, à Martigues, à la suite de l’apparition de fissures inquiétantes (voir notre article).

Trois jours après les faits, la situation n’est toujours pas fixée à Notre-Dame-des-Marins. Dans un communiqué, le bailleur en charge de la cité, 13 Habitat, précise que le périmètre de sécurité est toujours maintenu autour des bâtiments concernés. Le bailleur est catégorique : « Pour l’instant, les locataires ne peuvent en aucun cas y retourner, ne serait-ce que quelques minutes pour récupérer leurs effets personnels. » En effet, selon les études d’ingénierie menées, le bâtiment continue de s’affaisser de façon inquiétante. «Le risque d’effondrement devient de plus en plus pressant. Les études se poursuivent, mais il apparait de plus en plus probable que la cause de la fissure soit liée à un mouvement de terrain », reconnaît l’office HLM.

46 familles hébergées dans des hôtels et campings

13 Habitat affirme que « sa priorité est de reloger les locataires », soit 46 familles. Le bailleur assure que des solutions de relogements leur ont été proposées. Pour l’heure, les délogés sont hébergés dans des hôtels et campings à proximité et leurs frais de repas et déplacements sont pris en charge. 13 Habitat et la ville de Martigues doivent prochainement préciser les contours d’un plan d’aide matérielle pour permettre aux habitants de se réinstaller « dignement. » Des assistantes sociales et psychologues ont également été mandatées pour tenter d’atténuer ce qui, à coup sûr, restera un traumatisme pour les familles, qui n’ont pas hésité à exprimer leur colère devant les responsables de 13 Habitat …

