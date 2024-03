A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) a annoncé le lancement d’une exposition intitulée « Elles Flashent! » sur les grilles du Palais de la Bourse à Marseille. Celle-ci met en lumière vingt entrepreneures de la communauté « Ose Entreprendre ! » pour illustrer que l’entrepreneuriat féminin est une voie accessible à toutes. « L’objectif : aborder l’entrepreneuriat au féminin comme une évidence, et non un exploit, et banaliser la création d’entreprise pour toutes » souligne la CCI.

Organisée par Katia Blanc, membre élue de la CCIAMP, l’exposition vise à sensibiliser sur l’égalité professionnelle et à promouvoir l’autonomie économique des femmes. Les vingt visages de l’entrepreneuriat, accompagnés de leurs histoires inspirantes, sont exposés sur les grilles du Palais jusqu’au 8 avril. Catherine Gineste, également membre élue, souligne l’importance de banaliser la création d’entreprise et de valoriser les nouvelles histoires entrepreneuriales, offrant ainsi des modèles inspirants pour les jeunes femmes en devenir.

Présentation de l’exposition Elles Flashent! à la CCI AMP (Crédit CCI)

Les 20 entrepreneures

Anne-Lise Bottalla, Céline Locatelli & Marie Popot – Bliss Yoga. Béatrice Sosna – Atelier Poupe. Caroline Ohanian – Aparanjän. Cerise Steiner – Les Fabricoleuses. Cindy Fabbricelli – TravelHand. Drucilla Bazard – Beautyligo. Emilie Ollier – Gusta. Emilie Robert – Aixploreuse. Emmanuelle Novero – Mont-Mars. Eugénie Maurin – Les paniers d’Eugénie. Isabelle Van Everbroeck – Atorika. Julie Gonin – JOG. Marion Piscione – Zoé la Modeuze. Sabine Meneut – Glokis Sandrine Gandin – Short Fuse Original Soreya Harchache – Soft Tatoo Formations Véronique Gonzalez – Les Minettes en Goguette Virginie Lopes – Portuliège Prestige.

« La journée internationale des droits des femmes doit servir d’amplificateur pour générer des prises de conscience ! Si on veut accélérer, il faut agir contre le sexisme, pour la parité, la mixité et la promotion de l’entrepreneuriat des femmes, tous les jours et pas seulement un jour dans l’année ! Avoir des idées, du tempérament, des compétences, la « gnaque » pour réussir est universel ! Le succès n’a pas de genre ni de couleur de peau : il est possible pour toutes et tous ! » lance Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIAMP.

Emmanuelle Novero, la fondatrice des studios Mont-Mars, est de ces femmes qui se sont lancées dans la grande aventure de l’entrepreneuriat. « Créer sa société est une expérience exceptionnelle, stimulante et stressante, faite d’émotions intenses. On devient addict à ces moments » précise l’ancienne élève de l’Esra (Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle).

Emmanuelle Novero, fondatrice des studios Mont-Mars (crédit photo : Cciamp)

