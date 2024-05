Une nouvelle étape dans le périple de notre aventurier des temps modernes ! Hervé Bourdon, dit “Valvert”, est arrivé au Danemark après la traversée d’une partie de l’Allemagne. Et ici, le cycliste a de quoi se réjouir des équipements mis en place. Hervé apprécie particulièrement l’accueil des shelters.

Ces hébergements de bord de routes, entretenus par des particuliers, offre le gîte dans ds abris où chacun paye une somme modeste (10 euros) pour utiliser ces petits chalets en bois et toits végétalisés. « Conçus pour intégrer les visiteurs dans la nature sans l’altérer, ces shelters offrent une expérience de proximité unique avec l’environnement local. Ils sont équipés de l’essentiel, incluant des installations pour cuisiner et des toilettes sèches pour minimiser l’impact écologique » observe Hervé Bourdon.

Une étape dans un shelter au Danemark pour Hervé Bourdon (Crédit valvertontheroad)

Pour Valvert on the road, le modèle des pourrait être disséminer sur les routes de Provence et de la région Sud pour en faire un atout touristique ! Comment ces petits refuges peuvent enrichir votre expérience de voyage et inspirer des initiatives similaires ailleurs, notamment en Provence ? On l’écoute et on soutient son voyage en direction du solstice d’été le 21 juin au Cap Nord en Norvège. Go !

