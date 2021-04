Share on Facebook

Lundi 19 avril

13h45 – Marseille – Conférence de presse. Présentation de la campagne #OnaTousBesoinDuSud : stratégie touristique régionale, impact de la crise sanitaire et bilan touristique 2020 par Renaud Muselier, François De Canson, Jennifer Salles Barbosa et de nombreux autres acteurs.

18h – Marseille – Visite virtuelle du campus. Portes ouvertes de l’école de commerce ESTC par le MCES : école de gaming et esport de Marseille. Photo du campus, brochure en ligne, présentation des débouchés. Inscriptions sur le Discord.

19h – Marseille – Visioconférence. Quatrième sessions des lundis de la transition numérique : Réconcilier le numérique et l’environnement : un pari marseillais ? organisé en partenariat avec le Lica (Laboratoire d’intelligence collective et artificielle). En direct sur ce lien.

Mardi 20 avril

14h-16h30 – Marseille – Visioconférence. Engager son territoire dans une démarche Zéro Déchet Plastique : présentation du guide et webconférence par l’ARBE en lien avec la Région Sud, l’ADEME et l’OFB.

Inscriptions ici.

Mercredi 21 avril

9h30-17h – Aix-en-Provence – Rencontres en ligne. Deuxième édition du Village des recruteurs d’Aix-en-Provence pour favoriser la rencontre entre candidats et employeur avec des conférences en ligne. Inscriptions et informations ici.

11h15 – Métropole Aix-Marseille – Visioconférence de presse. Présentation de la nouvelle feuille de route de la Soleam, ses nouveaux enjeux et son développement sur le territoire.

11h30 – Région Sud – Conférence de presse en ligne. Présentation du dispositif Groupement de Prévention Agréé (GPA) sur le territoire Provence Alpes Côte d’Azur par Alain Gargani, Véronique Maurel, Honoré Ghetti et Jean-Michel Fauconnier.

17h – Région Sud – Webinaire. Échanges croisés entre les leaders économiques de la ville de San Diego (USA) et de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur (par l’intermédiaire de risingSUD) pour découvrir les deux territoires et leurs opportunités. Animé par Gilles Bonkoski. Inscriptions ici.

Jeudi 22 avril

De 10h à 17h – Région Sud – Table-ronde et ateliers en ligne. L’égalité pro en action : la mixité et l’égalité professionnelle, événement organisé par la Cité des Métiers de Marseille et de Provence Alpes Côte d’Azur.

Informations sur l’événement et inscriptions.

10h – Marseille – Conférence de presse en ligne et présentiel. Team CCIAMP : 5 ans d’actions collectives par Jean-Luc Chauvin et sa team.

11h – Marseille – Conférence de presse en ligne. Présentation du bilan de l’impact de la crise de la Covid-19 sur les industries locales, un an après par l’UIMM Alpes-Méditerranée et les organisations syndicales dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence.

17h-19h30 – Marseille – Ateliers participatifs. Dialogue Ville-Port : démarche de concertation de la façade littorale des bassins est du grand port maritime de Marseille. Premier atelier avec pour thème la lisière Ville-Port.

Inscriptions et informations.

17h – Marseille – Rendez-vous B2B en ligne. Séance de rendez-vous entre les entreprises de la région Sud et celles de Californie, membres des pôles américains Biocom California, Cleantech San Diego et TMA BlueTech™. Inscriptions ici.

18h – Marseille – Réunion publique en ligne. Projet Loi Climat & Résilience : réunion pour échanger et débattre avec les députés Alexandra Louis et Jean-Marc Zulesi.

Inscription par mail.

Vendredi 23 avril

9h – Marseille – Hôtel de Région. Séance plénière du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur.

10h – Marseille – Visioconférence. Retour sur les actions menées par Marie-Hélène Pasquier, à la tête de Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos (UMF) et présentation de Léa Loriquet-Ventura, qui lui succède.

10h-12h – Marseille – Visioconférence. Présentation des propositions aux jurys du Hackaton Territoire French Impact.

Plus d’informations sur le hackaton. Pour s’inscrire.