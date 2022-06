Après une levée de fonds de 10 millions d’euros et un lancement à Stockholm, Madrid, Barcelone et Berlin en 2021, la marque suédoise Vässla arrive en France, à Paris. Avec son premier vélo électrique sans pédale et une formule d’abonnement inédite, elle compte bien révolutionner la manière de se déplacer dans cette capitale de la micromobilité.

Grâce à son abonnement flexible (6 mois ou 1 mois) et sa conciergerie assurant une prise en charge à l’abonné dans les 48h suite à un vol ou un problème technique (réparation, remplacement), Vässla entend répondre aux nouveaux besoins des citadins et aux enjeux des grandes villes. Le véhicule est aussi inédit : il n’a pas de pédale et s’apparente à une draisienne. Il peut rouler jusqu’à 25km/h et permet à l’utilisateur une autonomie de 40km grâce à sa batterie amovible (Samsung, 21 700 cellules nouvelle génération) située sous la selle, qui se recharge avec un chargeur fourni.

La marque s’inscrit dans une démarche éco-responsable visant à permettre à la fois de réduire l’emprunte carbone de ses déplacements en ville, gagner du temps de trajet, tout en offrant aux utilisateurs un modèle d’abonnement sans engagement pour plus de flexibilité.

