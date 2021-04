Odile Siary dans l’agora de L’équateur

Un nouvel espace de travail partagé et tiers-lieu, L’équateur, vient de naître dans le quartier de la Cabucelle (15e arrondissement de Marseille), 171 chemin de la Madrague ville. Situé en bordure de l’extension d’Euroméditerranée, à deux pas du marché aux puces et non loin de la gare Capitaine Gèze, le site est à la croisée des mutations en cours dans cette zone carrefour. A l’ouest, la zone portuaire est en pleine d’évolution, à l’est des nouveaux projets comme celui de Kevin Polizzi, Theodora, vont transformer le territoire. Et à quelques centaines de mètres de L’équateur, une structure déjà active, Le Carburateur a redonné de l’attractivité au quartier.

L’équipe fondatrice de L’équateur, tiers-lieu construit au sein de l’entreprise sociale et solidaire Mades depuis deux ans, s’inscrit bien dans cette émulation avec sa volonté de faire grandir les projets et les humains en mettant fin à l’isolement des indépendants, des salariés et des télétravailleurs. « Nous voulons proposer un espace de coworking où l’on travaille ensemble pour vivre mieux » explique Stéphane Cardo, co-fondateur et dirigeant des entreprises industrielles IFT et Adefy dans lesquelles a été incubé le projet. « Lorsque nous nous sommes installés, l’immeuble était presque abandonné car situé dans un quartier réputé difficile. L’énergie qui y était cependant présente nous a motivé à imaginer progressivement un lieu unique tourné vers l’échange, la découverte et l’ouverture » explique-t-il aujourd’hui lors de l’inauguration du lieu vendredi 26 mars 2021.

Salle principale de travail l’espace de coworking de L’équateur. (Crédit photos Gomet’/JFE)

Trois millions d’euros investis en fonds propres

Avec lui, trois autres fondateurs : Odile Siary (avocate, responsable du bureau d’accompagnement) Pascal Sevetier (responsable financier) et Antoine Eudel (responsable communication). Tous sont entrepreneurs et se sont rencontrés sur le site, « On a réfléchi ensemble à l’évolution du bâtiment puis à l’ouverture sur le quartier dans un esprit social et solidaire » observe Odile Siary qui insiste sur le financement totalement en fonds propres du projet. Environ trois millions d’euros ont été investis, avec le soutien du Crédit Mutuel, pour l’achat et la rénovation du site. L’équipe cœur est désormais renforcée par des nombreux talents chargés d’animer le lieu comme Claire Siary est la manager de l’espace de coworking.