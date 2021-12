La sixième édition de Forindustrie, forum porté par EDF et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), en partenariat avec Industries Méditerranée s’est déroulée le vendredi 26 novembre. Cette édition fortement reliée à l’actualité s’est articulée autour du thème « Réinventons l’industrie » avec de nombreux échanges et débats entre industriels et leaders d’opinion.

Depuis sa création en 2016, Forindustrie est le rendez-vous industriel du Sud de la France, créé et organisé par EDF. Dans un monde économique en mutation, l’industrie se réinvente et innove pour répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et numériques d’aujourd’hui. Entreprise de service public, historiquement ancrée auprès des collectivités, EDF est un acteur essentiel de la vitalité économique et sociale des territoires. Sa contribution en matière d’emplois, de sous-traitance, d’investissements ou encore de valorisation du patrimoine local, en fait un partenaire naturel et légitime du développement de l’attractivité des régions.

Face à l’urgence climatique, le groupe souhaite concevoir un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Grâce à ses capacités nucléaires et renouvelables, EDF contribue très activement à la décarbonation de l’économie en produisant une énergie à 97 % sans émissions de CO2.

L’ensemble des métiers de l’électricité est présent en Provence-Alpes-Côte d’Azur : la production (principalement hydraulique), l’ingénierie nucléaire, le transport, la distribution, la commercialisation et les services d’efficacité énergétique. Avec un millard d’euros d’achats confiés aux entreprises de la région, près de 8 000 salariés dont 500 alternants, EDF se positionne comme un acteur majeur de la dynamique économique locale et le partenaire de référence pour accompagner les territoires dans leurs projets d’avenir. EDF a également mis en place un programme national d’accompagnement des PME du secteur des énergies renouvelables. L’objectif est de contribuer à des projets autour d’atouts territoriaux pour l’emploi, la formation, l’intégration, qui vont conduire au soutien de la démarche industrielle locale.

« Grâce à ses capacités nucléaires et renouvelables, le groupe EDF contribue très activement à la décarbonation de l’économie, à ce que nous appelons communément la transition énergétique » explique Frédéric Busin, directeur de l’action régionale d’EDF Paca. « La raison d’être d’EDF repose précisément sur quatre enjeux clés qui, déployés ensemble, visent à s’assurer que l’action du Groupe dans le cadre de la transition énergétique puisse s’effectuer de manière juste et inclusive : par nos actions en matière climatique et pour la préservation des ressources de la planète, par notre attention au bien-être de tous et à la promotion des solidarités, ainsi que par le développement que nous voulons responsable. »

Cette journée pour réinventer l’industrie a réuni 1 grand débat, 2 talks et 15 ateliers interactifs. L’ensemble des échanges et débats sont disponibles sur le site www.forindustrie.fr

