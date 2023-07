L’Été marseillais débute avec une innovation : une scène flottante sur l’eau, face à l’Hôtel de Ville, accueillant une série de spectacles et de concerts gratuits du 7 au 15 juillet.

Après le concert inaugural vendredi 7 juillet de Goran Bregovic et La Cumbia Chicharra, la scène sur l’eau poursuit sa traversée avec un plateau de haute volée.



Le 11 juillet à 21h30, la fusion artistique entre la musique électro de Rone et la compagnie (La)Horde au pilotage du Ballet national de Marseille se matérialise dans le spectacle “Room With A View”. Cette performance qui s’annonce saisissante raconte la souffrance et la colère des générations actuelles, révélant la beauté du chaos lors d’une ultime rave dans une carrière abandonnée. Accompagné de 18 danseurs, Rone va mettre en musique ce désastre annoncé.

Eté marseillais : le rappeur Soolking jeudi soir, Enrico Macias samedi

Le rappeur Soolking, adoubé dans son pays d’origine, l’Algérie, pour son engagement, sera sur scène le 13 juillet à 21h30 sur le Quai du Port. Avec des duos célèbres, tels que Jul, Alonzo, Naps et SCH, Soolking a incarné l’une des voix de la contestation en Algérie en 2020 avec son titre engagé “Liberté”. Son dernier album “Sans Visa”, en collaboration avec le renommé rappeur Niska, connaît un grand succès, avec le titre phare “Balader” désormais certifié disque de platine.

Le 15 juillet à 20h, la scène flottante vibrera au son festif d’Enrico Macias et Chico & the Gypsies. Chico & The Gypsies enflamment les scènes du monde entier depuis 30 ans, tandis qu’Enrico Macias, après 60 ans d’une carrière intemporelle, repart en tournée en 2023. Enrico Macias, homme méditerranéen, rassemble les générations avec ses chansons porteuses d’un message d’espoir et de tolérance. Sa voix chaleureuse et sa poésie offrent à son public son sourire légendaire et solaire.

Cette série de spectacles gratuits sur la scène flottante de l’Hôtel de Ville de Marseille promet de grands moments.

Lien utile :



Le programme complet des festivités l’Été marseillais organisé par la Ville de Marseille