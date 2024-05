Share on Facebook

Niché au cœur de la campagne de Puyricard, à proximité d’Aix-en-Provence, se trouve Loucau, un glacier pas comme les autres. Fondé par Meghan Cane, agricultrice depuis dix ans et Théo Ricard, diplômé d’une école de commerce et artisan glacier, Loucau se veut être bien plus qu’un simple endroit pour déguster une glace mais un véritable lieu de vie où l’on se sent comme dans son jardin.

« Le projet Loucau a été créé grâce à une histoire d’amour », se remémore Meghan. « Nous sommes originaires d’Aix et de Puyricard et nous nous sommes rencontrés sur le chemin où est implantée notre entreprise aujourd’hui ».

Meghan Cane et Théo Ricard, fondateurs de Loucau. Crédit Instagram Loucau_

L’idée est née d’une simple envie : manger une glace après une journée à la plage, sans devoir parcourir des kilomètres jusqu’au centre-ville ou la chaleur est étouffante. « On s’est dit que ce serait super chouette d’aller chez un glacier en campagne proche d’Aix », explique Théo. Ainsi né Loucau, signifiant “local” en provençal.

Un projet gourmand et écologique

Les glaces, entièrement faites maison à partir de produits locaux, sont au cœur de l’expérience Loucau. Une partie des fruits utilisés proviennent des propres plantations de fraises et d’herbes aromatiques des deux jeunes entrepreneurs, tandis que le reste est fourni par des producteurs locaux dans un rayon de 80 km. « Nous sommes perdus au milieu des champs, les gens viennent spécialement ici, donc nous devons nous démarquer par la qualité de notre service », souligne Meghan. L’engagement écologique est également au cœur des préoccupations de la jeune entreprise. « Nous incitons nos clients à trier leurs propres déchets sur place et à promouvoir une agriculture de saison non-traitée », explique sa gérante. De plus, ils encouragent leurs clients à se rendre à pied ou à vélo pour déguster leurs glaces, contribuant ainsi à réduire leur empreinte carbone.

Le glacier Loucau, 545 chemin de la Simone à Puyricard

Avec le succès de sa première saison l’été dernier, Loucau élargit son offre pour accueillir ses clients jusqu’à tard le soir en proposant des tapas provençaux dès le 3 mai. « Il y avait une réelle demande sur Puyricard, qui sommeille tout au long de l’année et encore l’été », raconte Meghan, déplorant le manque d’attractivité de ce coin aixois. « Nous proposons également des activités comme le yoga, soirées festives et nous souhaiterions développer davantage l’offre sur place avec par exemple des objets d’art et des créateurs » développe t-elle. Loucau partage son actualité sur sa page Instagram.

Pour sa deuxième année, Loucau ambitionne de rayonner au-delà des frontières de sa campagne, attirant les gourmets et les amoureux de la nature de tous horizons. Car en fin de compte, Loucau incarne l’esprit même de la Provence : généreux, chaleureux et résolument authentique.

En savoir plus :

Les horaires d’ouverture de Loucau pour le mois de mai : 14h-21h30.

Pour les mois de juin, juillet, août et septembre : 15h-23h et pour le mois d’octobre : 14h-21h30

Adresse : 545 chemin de la Simone, Aix-en-Provence