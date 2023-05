Share on Facebook

Ce fut une belle après-midi au cœur du tournoi emblématique Open Aix Provence Crédit Agricole qui se déroule jusqu’à dimanche, pour une cinquantaine de jeunes de la mission locale d’Aix-en-Provence. Ces jeunes en réinsertion socio-professionnels ont eu l’occasion d’échanger avec Muriel Hurtis, ex-championne d’athlétisme et Arnaud Clément, ancien joueur et directeur du tournoi ATP 175 d’Aix, autour du sport, ses valeurs, l’échec et le rebond.

Un moment de partage avant de s’initier au e-sport sur le stand MCES partenaire du tournoi, puis d’assister aux matchs sur le court central Crédit Agricole. Le Crédit Agricole Alpes Provence et son label Le Sport pour Valeur apportent une attention particulière à l’insertion des jeunes notamment grâce au sport : un moyen de rassembler, se développer, persévérer et améliorer la confiance en soi. C’est la mission locale de la mairie d’Aix-en-Provence qui accompagnent les jeunes dans leur parcours de formation et d’insertion.

