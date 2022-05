Share on Facebook

Les 12 et 13 mai, auront lieu les Journées de l’architecture et du design à la Cité Fab de Marseille. Exposition photographique, conférences-débats et ateliers, cette première édition sera centrée sur le thème de la couleur dans l’architecture.

« Vibrations colorées », une exposition insolite mettant en lumière l’architecture intérieure des Unités d’Habitation

Cité Fab accueille cette année l’exposition « Vibrations colorées, Regard décalé sur l’architecture de Le Corbusier » de Frédéric Laban. Une série de photographies prises dans les rues des Unités d’Habitation de Marseille, Briey, Firminy et Rezé entre 2015 et 2017. A travers ces photos, l’artiste souligne la luminosité et les couleurs de ces édifices, révélant « l’émancipation de […] couleur par rapport à la forme », selon Géraldine Dabrigeon, directrice conservatrice du Corbusier à Firminy. Des clichés pris en marchant, donnant un effet flou aux clichés et l’impression de déambuler soi-même dans ces couloirs.

Le vernissage de l’exposition se déroulera le 12 mai de 19h30 à 21h, une occasion de rencontrer le photographe et Géraldine Dabrigeon.

L’artiste. Marseillais depuis 1974, Frédéric Laban est un photographe amoureux de la Cité Radieuse. S’intéressant au travail d’architecte, il aime se promener dans ses rues intérieures et ses appartements et capture ses lieux avec son appareil. « Il s’agit pour moi de rendre sensibles les images induites par les rythmes, je veux cristalliser les gammes de couleurs, les jeux de pénombres et de lumières lors des déambulations dans ces espaces intérieurs. »

Une série de conférences-débats et d’ateliers pour appréhender la place de la couleur dans l’architecture

Le 13 mai, deux conférences-débats sont organisées dans la matinée sur des sujets liés à la couleur dans l’architecture, suivies dans l’après-midi de deux ateliers dans le jardin Cité Fab.

Cité Fab a ouvert en 2018 (Crédit photo JY Delattre / Gomet’)

Cité Fab est un espace de co-working dédié aux professionnels de la ville (architectes, urbanistes, designers, etc), un lieu unique situé entre la rue de la république et le boulevard des Dames dans le 2e arrondissement de Marseille dans l’ancien bâtiment des affaires maritimes.

La Cité Fab est intégrée dans l’ancien bâtiment des affaires maritimes (Crédit archives Gomet’/JYD)

De 9h30 à 10h30, la conférence « La couleur dans l’architecture » sera animée par Géraldine Dabrigeon, directrice conservatrice du Corbusier à Firminy et aura pour but de retracer la place de la couleur dans l’architecture et ses différents mouvements.

De 11h à 12h, la conférence « Le monde nouveau de Charlotte Perriand » sera animée par Jacques Barsac, biographe de l’artiste et aura pour but de comprendre le processus créatif d’une pionnière de la modernité. Étant l’une des premières architectes à remplacer le dessin par un appareil photographique, son travail dans les années 30 anticipe une partie de l’utilisation des smartphones aujourd’hui.

De 14h30 à 15h30, un atelier sera proposé sur les textures et les couleurs dans le tapis puis de 15h30 à 16h30, Unikalo, fabricant français indépendant de peintures bâtiment respectueuses de la santé et de l’environnement, animera un atelier sur les couleurs dans la peinture.

Un programme chargé pour des journées hautes en couleurs !

Liens utiles et informations pratiques :



> Entrée libre mais inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles.)

> Adresse de l’événement : Cité Fab – 23 rue des Phocéens, 13002 Marseille

> Le site internet Cité Fab

Document source : le dossier de presse complet