L’Open Payment s’invite dans les bus de la ligne Aixpress d’Aix-en-Provence. Il est maintenant possible d’y payer son ticket directement avec sa carte bancaire. Un dispositif qui sera étendu dès septembre prochain à l’ensemble du réseau de transport aixois.

Le paiement sans contact se répand partout. Et s’invite désormais à l’intérieur des bus. Du moins à Aix-en-Provence, deuxième ville de France à voir s’installer ce dispositif baptisé « Open Payment ». Le principe est le même que lorsqu’on valide un titre de transport. À la différence qu’on utilise ici sa carte bancaire, son smartphone ou sa montre connectée.

Le dispositif est déployé depuis le 20 janvier dernier sur les 16 bus de la ligne Aixpress. Il permet de régler l’achat de ticket à l’unité ou deux voyages. 2 500 clients différents l’ont utilisé en un peu plus d’un mois, pour 4 600 voyages réalisés, d’après les chiffres de Keolis, qui exploite le réseau aixois pour le compte de la Métropole Aix-Marseille Provence. « C’est la première étape avant la généralisation de l’Open Payment sur l’ensemble du réseau de transport du Pays d’Aix, prévu au mois de septembre 2020 », précise son directeur, Vincent Nicolau-Guillaumet. Dès la rentrée prochaine, l’ensemble des bus aixois seront équipés, soit 180 véhicules supplémentaires.

Exemple de valideur pour carte bancaire © Keolis Pays d’Aix

Un ticket « virtuel »

Fini les billets imprimés et donc les déchets. Le titre de transport est dématérialisé sur le support de paiement sans contact. Il n’a pas disparu pour autant puisqu’il est mémorisé sur une plateforme centrale. Ce qui permet de le retrouver facilement, en cas de contrôle notamment, en scannant la carte bancaire ou le smartphone avec une machine, comme c’est le cas actuellement avec un ticket papier.

Ce système n’a pas vocation à remplacer les abonnements et ne risque d’ailleurs pas de les faire baisser. Car il est destiné aux usagers occasionnels, aussi bien les habitants que les touristes. Son prix est quasiment identique à celui d’un ticket vendu à l’unité. Même légèrement inférieur : 1,20€ contre 1,30€ pour ceux réglés auprès d’un automate ou d’un chauffeur. La différence de 10 centimes s’explique par l’achat du support papier, qui n’existe pas avec l’Open Payment. Un système jugé « plus écolo » par Vincent Nicolau-Guillaumet et qui permet de « réduire le risque de fraude » puisqu’il est maintenant possible de payer avec sa carte et non plus seulement en espèces.

L’Open Payment envisagé entre Marseille et Marignane

Le déploiement du dispositif ne s’arrêtera pas aux frontières aixoises. « On a une réflexion de développement sur l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille. Un des axes ciblés est celui entre la gare Saint-Charles et l’aéroport Marseille Provence qui pourrait être la prochaine étape du projet », avance tout en restant prudent Didier Moaté, membre du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC, l’un des partenaires.

Aix n’est cependant pas la première ville française à expérimenter l’Open Payment. Il a d’abord été lancé à Dijon à la fin de l’année 2018. « Un vrai succès », selon Sébastien Berthelier, directeur du développement de la Banque des Décideurs en Région – Caisse d’Épargne. « Le dispositif a été complètement approprié par la population locale. Par les flux occasionnels aussi, comme les touristes, mais la majorité des utilisateurs sont des habitants », précise-t-il. L’idée est de le rendre disponible dans d’autres grandes villes de France par la suite. Didier Moaté rêve de le voir « à la disposition de tous les citoyens pour les Jeux olympiques 2024 », qui auront lieu à Paris et dans plusieurs villes du pays, dont Marseille. Rendez-vous déjà à la rentrée prochaine pour faire un point sur cette première étape et enclencher la seconde.

Les différents partenaires lors du lancement de l’Open Payment à Aix © AP

Un retour sur investissement à 7 ans

Côté finances, c’est la Métropole qui supporte le coût du dispositif. L’investissement initial s’est chiffré à 200 000€. Auxquels s’ajouteront 600 000€ afin d’équiper les 180 bus supplémentaires, ainsi que 100 000€ par an pour le fonctionnement. Le retour sur investissement est évalué à sept ans par Keolis Pays d’Aix. La mise en place de l’Open Payment a été confiée à Natixis Payments, acteur industriel du marché des paiements appartenant au groupe BPCE, et Worldline France, leader européen dans le secteur des services de paiement et de transaction.

