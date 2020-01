Share on Facebook

L’inauguration du premier pop-up store sur la thématique de « l’empowerment féminin » (pouvoir) se déroule ce vendredi 10 janvier aux Docks village à Marseille.

Co-organisé par l’association Les Premières Sud avec la marque de mode les mains de Mamie, la boutique éphémère nommée « le girl power store » mettra en avant la nouvelle génération de créatrices venant du sud de la France.

Au programme : shopping, atelier DIY et live podcast. « La programmation donne le ton pour faire du « Girl power store » le premier spot d’empowerment féminin en France: une destination business et créative, un espace de partage et de connaissance entièrement dédié aux femmes» expliquent les organisateurs.

Informations pratiques:

> Ouverture du 10 au 26 janvier 2020 aux Docks Villages de Marseille ( entrée K, place du marché)

> Programmation sur la page Facebook