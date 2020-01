Uber Eats lance un partenariat avec 50 restaurants marseillais et aixois. Chaque soir de match de l’Olympique de Marseille, les établissements porteront les couleurs du club sur l’application. Les utilisateurs bénéficieront d’offres exclusives en commandant chez eux.

Les joueurs de l’OM retrouvent le terrain ce vendredi 10 janvier à Rennes (20h45), pour le premier match de l’année 2020 de Ligue 1. Une rencontre entre le 2e et le 3e du classement, très attendue par les supporters marseillais qui veulent voir leur équipe confirmer sa place de dauphin du PSG. C’est dans ce contexte rempli de ferveur qu’Uber Eats, sponsor maillot des Olympiens depuis juillet 2019, lance son programme baptisé « 100% Massilia ».

Concrètement, 50 restaurants marseillais et aixois déjà présents sur la plateforme ont été choisis par le géant américain comme partenaires de l’opération. Chaque soir de match, ils proposeront une sélection de plats généralement plébiscités par les amateurs de sport à la télé (pizzas, burgers, sushis, tacos, etc). En commandant chez eux, les utilisateurs participeront chaque semaine à un tirage au sort pour tenter gagner des « avantages exclusifs » tels que des réductions, des maillots dédicacés ou encore des places VIP à l’Orange Vélodrome. « Il suffit de commander dans l’un des restaurants 100% Massilia pour faire partie du tirage au sort, qui aura lieu entre toutes les commandes chaque mercredi. Il y aura également d’autres surprises et des gains sur Twitter », précise à Gomet’ l’équipe d’Uber Eats.

Une opération faite pour durer

Le programme sera effectif à partir du vendredi 10 janvier 2020, sans date de fin prévue pour le moment puisqu’il a vocation à être pérenne. 46 établissements en sont actuellement partenaires, à Marseille et Aix-en-Provence. Ils ont été choisis en fonction de leur note sur l’application, leur nombre de commandes, leur diversité géographique et leurs menus variés. Une liste non exhaustive puisqu’elle devrait être complétée par de nouveaux restaurants « dans les semaines et mois à venir », d’après Uber Eats.

