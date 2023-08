En raison des risques d’orages et d’intempéries avérés par Météo France, le Delta Festival fermera ses portes aujourd’hui à 22h annoncent les organisateurs ce samedi en début de soirée. « Les récents bulletins météo nous contraignent à anticiper la fermeture du festival afin d’assurer la sécurité des festivaliers, des équipes techniques et des infrastructures » expliquent-ils.

Si le festival fermera ses portes à 22h00 (au lieu de 02h00) ce samedi 26 août, les bars et scènes clôtureront à 21h30. La sortie se déroulera de la même façon que les autres jours du festival, par la grande sortie publique. L’after au Hidden (Now Hôtel) est maintenu pour les détenteurs d’un billet et débutera comme prévu à minuit.



30 000 festivaliers sont attendus chaque jour jusqu’à demain dimanche 27 août pour l’édition 2023 du plus grand festival musical du sud de la France.

Lien utile :

Comment le Delta festival se projette déjà pour ses 10 ans en 2024

Pour Matthieu Predal, le Delta festival est une vitrine pour la jeunesse