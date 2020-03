Share on Facebook

Patrick Pelloux, le président de l’association des médecins urgentistes de France a apporté son soutien à la stratégie de Didier Raoult, le directeur de l’IHU Méditerranée Infection qui plaide pour une intensification des tests de dépistage du coronavirus et le traitement immédiat des malades via la chloroquine.

Interrogé sur France Info dimanche 22 mars dans l’après-midi, à la veille de la réunion du comité scientifique qui assiste le gouvernement dans la crise sanitaire du coronavirus, Patrick Pelloux reconnait certes que le confinement doit se poursuivre et être « plus respecté ».

Mais il considère que l’on ne peut pas totalement arrêter le pays « sinon on arrête aussi les hôpitaux. » Il poursuit : « Il faut écouter vraiment ce que dit le professeur Raoult, l’infectiologue de Marseille. Il faut étendre le dépistage et partir sur une grande campagne pour détecter les malades. A l’évidence, on ne dépiste pas assez hélas. »

Tests : repérer les malades et les traiter avec la chloroquine

Il regrette au passage que les tests au coronavirus soient mal répartis et qu’en dehors des CHU, les hôpitaux ordinaires et les Ephad ne disposent pas de tests.

Patrick Pelloux, comme Didier Raoult, estime ensuite qu’une fois que les malades ont été repérés grâce aux tests, il faut commencer immédiatement le traitement avec la chloroquine.

Le conseil scientifique sur le coronavirus covid-19, dont est membre le professeur Didier Raoult, doit se réunir lundi 23 mars pour évaluer la stratégie de confinement adoptée par la France depuis une semaine.

