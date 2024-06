Share on Facebook

Depuis samedi 1er juin, la pêche au poulpe est interdite dans le parc national des Calanques, jusqu’au 30 septembre. Cette interdiction concerne spécifiquement la pêche récréative, et donc pas la pêche professionnelle. Cette interdiction, qui s’étend également au parc national de Port Cros dans le Var, résulte d’un arrêté préfectoral reconduit depuis 2021. Elle concerne précisément la pêche au bord, pêche embarquée et pêche sous-marine. Tout contrevenant pourra être verbalisé d’une amende jusqu’à 22 500 euros. De quoi permettre aux poulpes de passer un été tranquille …

Pourquoi cette interdiction ? Le Parc national des Calanques en explique les raisons : l’objectif est de protéger cette espèce en pleine période de reproduction. En effet, les poulpes femelles pondent jusqu’à 500 000 œufs dont elles s’occupent pendant six semaines. Durant cette période où elles sont complètement dévolues à cette tâche, les femelles sont ainsi particulièrement vulnérables et deviennent des proies faciles pour leurs prédateurs, à commencer par l’homme. Leur pêche aurait des conséquences sur la survie des oeufs, et par la même occasion sur toute la population de poulpe en Méditerranée.

