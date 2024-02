Share on Facebook

Jeudi 8 février, c’est à Paris que Christophe Caillault, élu délégué au numérique, représentant Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, a reçu le label 5@ (le maximum) pour la ville, décerné pour la troisième année consécutive, par l’association Villes Internet.

L’occasion pour l’élu de partager l’expérience de Miramas dans le domaine de l’inclusion numérique, devenu un sujet central et transversal dans la gestion communale, lors d’une table-ronde, et d’intervenir sur le déploiement du E-Sport auprès de la jeunesse. « Ce label vient récompenser une mobilisation collective pour lutter contre la fracture numérique et accompagner les usages des Miramasséens » se félicite la mairie.

Le 1er septembre 2023, un réseau de plus de 30 acteurs du territoire ont signé un partenariat, aux côtés de la Ville, pour lutter contre la fracture numérique et accompagner les Miramasséens vers un usage autonome des outils digitaux. Aide aux démarches administratives, recherche d’emploi ou de logement, numérique loisirs sont parmi les axes prioritaires de cet accord.

