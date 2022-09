Le directeur de la Société publique des écoles marseillaises, chargée de la rénovation de ces dernières dans le cadre du plan Marseille en grand, a pris ses fonctions ce lundi 19 septembre. A cette occasion, Vincent Bourjaillat dont Gomet’ avait annoncé en exclusivité le 1er septembre l’arrivée à ses abonnés (lire Gomet’ L’Hebdo n°232) a été reçu par le maire de Marseille Benoît Payan – qui préside par ailleurs la Spem – et le préfet délégué à l’égalité des chances Laurent Carrié.

Vincent Bourjaillat (crédit : DR)

Diplômé de l’école nationale des Ponts et Chaussées, Vincent Bourjaillat a occupé des postes à responsabilités dans d’autres collectivités auparavant. Il démarre ainsi sa carrière en tant que directeur général du projet de rénovation urbaine à Clichy-sous-Bois. Il devient par la suite chargé de mission au sein du secrétariat d’Etat au Grand Paris. Jusqu’à sa nomination à la Spem, il était depuis octobre 2021 directeur général du groupement d’intérêt économique Grinnters, qui regroupe les sociétés Sem Innovia et de la SPL Sagès et oeuvre pour le compte de la Ville et la Métropole de Grenoble. Avant ce passage à Grenoble qui n’aura duré que quelques mois,Vincent Bourjaillat fut le directeur général de la Société publique locale (SPL) Le Bourget Grand Paris.

Actée fin 2021, la Spem, qui recouvre la forme d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (Spla-in), était sans capitaine jusqu’alors. Dans l’attente de l’arrivée de Vincent Bourjaillat, l’intérim était assuré par Franck Caro, par ailleurs directeur de la Spla-in en charge de la rénovation urbaine. Christophe Pierrel, l’actuel directeur général adjoint à la Ville de Marseille chargé du Plan écoles a longtemps espérer prendre le poste mais son engagement anti-macroniste de la première heure (Christophe Pierrel fut chef adjoint du cabinet de François Hollande à l’Elysée) lui a sans doute était fatal.

