L’information était attendue et discutée par les maires. Olivier Klein alors ministre délégué chargé de la ville et du logement de France avait lancé en 2023 une nouvelle géographie des QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La carte actuelle des 1 514 QPV de France date de 2014 et avait été dessinée à partir de données de revenus par habitant de 2011. Elle est décisive pour les finances locales car elle détermine la distribution des crédits de la politique de la ville sur les territoires.

Crédit Agam

« Sur la base de cette nouvelle géographie prioritaire, précise dans un communiqué Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la citoyenneté et de la ville, les contrats de ville « Engagement quartiers 2030 » seront signés d’ici le 31 mars prochain avec deux objectifs prioritaires dans ma feuille de route : être des vrais projets de territoire permettant de répondre aux enjeux identifiés en lien étroit avec les habitants et s’assurer de la mobilisation du droit commun pour les QPV. »

Sabrina Agresti-Roubache en décembre 2023 (Crédit David Mendiboure)

Six nouveaux quartiers prioritaires dans les Bouches-du-Rhône

Les préfets de département ont procédé à une révision sur la base de données de l’Insee, avec une concertation locale et en s’appuyant sur les compétences de l‘Agence nationale de la cohésion des territoires. La nouvelle géographie prioritaire comporte en France 1 362 QPV, au lieu de 1 296 en 2023. Les Bouches-du-Rhône comptaient 65 QPV dans la nomenclature de 2014 (1), le préfet a fait passer le nombre à 71 tout en affinant comme dans le reste du pays les contours des QPV existants. Les nouvelles frontières prennent en compte un travail fin de l’Insee à l’échelle de carreaux de 200 m de coté et entrent en vigueur au 1er janvier 2024 avec la publication du décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023.

Rappelons que les QPV sont définis par des critères de revenus des habitants : le décrochage par rapport aux revenus de la ville et par rapport aux revenus nationaux. Ils doivent s’inscrire dans une unité urbaine de plus de 10 000 habitants et comporter un nombre minimal d’habitants fixé à 1 000. L’Agam, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise a publié un panorama très fin des QPV version 2014. Les données géographiques précises avec les nouveaux contours des quartiers prioritaires 2024 seront accessibles début 2024.

Nous publions la liste des 71 nouveaux QPV 2024 ci-dessous.



(1) Les 65 Quartiers prioritaires 2014 dans les Bouches-du-Rhône : Air Bel, Balustres Cerisaie, Barriol, Beisson, Benza, Bon Secours Les Rosiers Marine Bleue Grand Saint Barthélémy Saint Jérôme, Caillols La Moularde, Canto Perdrix, Centre Ancien, Centre Historique, Centre Historique – Ferrages, Centre ville, Centre Ville Canet Arnavaux Jean Jaurès, Château Saint Loup, Consolat Ruisseau Mirabeau, Corsy, Encagnane, Florida Parc, Frais Vallon Le Clos La Rose, Griffeuille, Jas-De-Bouffan, Kalliste La Granière La Solidarité, La Cabucelle, La Calade Campagne Lévèque, La Capelette, La Carraire, La Castellane La Bricarde Plan D’Aou Saint Antoine, La Cayolle, La Cravache Le Trioulet, La Frescoule, La Gavotte – Peyret, La Maille, La Marie, La Monaque, La Rouguière, La Sauvagère, La Savine, La Simiane La Paternelle, La Soude Bengale, La Visitation – Bassens, La Viste, Le Castellas Les Micocouliers Saint Joseph, Le Charrel, Le Petit Séminaire, Le Prépaou, Les Aigues Douces, Les Aygalades, Les Canourgues, Les Comtes, Les Escourtines, Les Olives, Les Tilleuls La Maurelette, Le Trébon, Malpassé Corot, Mas de Pouane, Notre-Dame, Notre Dame Des Marins, Quartier Béalet-Bessons-Mariélie, Quartier Centre Ville, Roquecoquille, Saint André, Saint Henri, Saint Thys, Secteur Centre, Valbarelle Néréïdes Bosquet