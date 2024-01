BiomiTech (Aix), l’entreprise qui combat la pollution dans les agglomérations et dans l’industrie grâce à ses dispositifs de captures du CO2, dévoile ses solutions de capture de CO2 au CES Las Vegas 2024. Elle les présentera au sein de la délégation de la Région Sud à l’Eureka Park, sur son stand 60413, Hall G du Venetian Expo. Le salon se déroule du mardi 9 janvier au vendredi 12 janvier 2024.

Le centre de Las Vegas, ville hôte du CES (Crédit Gomet’/JFE).

BiomiTech, fondée au Mexique en 2017, a notamment gagné un appel à projet de l’Onu, concernant différents objectifs de développement durable et a été retenue par le CC35, les 35 capitales d’Amérique du sud qui se sont regroupées afin de garantir les accords de Paris et ont décidé d’implanter 200 BioUrban dans leurs villes.

La technologie Bio Urban (Crédits photo : DR)

La solution Bio Urban est basée sur des micro-algues avides de CO2 qui sont placées au sein d’une colonne dans laquelle l’air est absorbé avant d’être traité. Le processus permet de décarboner l’air ambiant, et ainsi contribuer à lutter contre l’effet de serre et le réchauffement climatique.

BiomiTech propose trois tailles de puits de carbone et de dépollution qui s’adressent à différents marchés :

BioUrban s’adresse aux milieux urbains : le système de purification de l’air BioUrban est une technologie verte à base de micro-algues, conçue pour le secteur urbain et intérieur dans le but de transformer divers composés polluants tels que le monoxyde de carbone, l’azote … en oxygène et biomasse à travers le processus de photosynthèse.

BioCov pour réduire les composés organiques volatils : les composés organiques volatils s’évaporent à l’intérieur des réservoirs de stockage de carburant des voitures, des stations de stockage d’hydrocarbure et des stations-services. Aux beaux jours, les émissions de COV réagissent aux oxydes d’azote pour produire de l’ozone au niveau du sol. L’augmentation des niveaux d’ozone est liée à l’augmentation des taux de mortalité et aux interactions associées aux maladies respiratoires. En plus de ses effets néfastes sur la santé humaine, l’ozone est connu pour avoir des effets négatifs sur les plantes et l’agriculture.

Le High Impact BioFilter 1000 s’adresse aux industriels : il permet de filtrer directement les émissions de procédés industriels à grande échelle qui produisent un volume élevé de pollutions. Avec un objectif d’économie circulaire, tous nos développements ont pour but de ne pas produire plus de pollutions.

Pour conforter le développement du High Impact BioFilter 1000, BiomiTech a décidé de s’implanter à Aix-en-Provence, au sein du Technopôle de l’Arbois, comme l’explique Franck Schenaerts, PDG et associé de Biomitech. « Plusieurs possibilités en Europe s’offraient à nous, mais nous avions besoin de synergies fortes avec le monde universitaire et économique. L’écosystème autour de l’Université d’Aix-Marseille était le plus fort et le plus réceptif. »

La proximité avec le bassin industriel de l’étang de Berre, ou des entreprises de chimie et de pétrochimie qui pourraient être intéressées par ses solutions de dépollution, a également été un facteur déterminant.

Liens utiles :



[Exclusif] BiomiTech (Aix) en discussion avec le port pour tester son purificateur d’air

CES Las Vegas 2024 : découvrez les 16 start-up qui représentent la région Sud !