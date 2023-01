Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Béatrice Sosna. La fondatrice de l’Atelier Poupe, implanté dans le quartier d’Endoume, à Marseille, nous présente sa solution innovante. Cette maman entrepreneuse transforme depuis près d’un an les pare-battages de navires en luminaires éco-responsables, plutôt que de les enterrer ou de les brûler. L’idée séduit à l’échelle locale et nationale. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

crédit : Atelier Poupe

Dans la rubrique “actu de la semaine”, on parle de la collecte des sapins de Noël organisée, comme chaque janvier, par la Métropole Aix-Marseille Provence. L’opération permet aux habitants de donner une seconde vie à leur sapin, qui sera transformé dans les prochains mois en compost. Cette année, près de 400 enclos ont été installés sur l’ensemble du territoire – soit 100 de plus qu’en 2022. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit d’une crème pour les mains bio que propose la marque Florame, dont le siège se situe à Saint-Rémy de Provence, dans les Alpilles.

