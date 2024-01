Share on Facebook

A la veille du nouvel an le 29 décembre 2023 le décret portant promotion et nomination dans l’Ordre national de la Légion d’honneur est paru. La rédaction de Gomet’ a repéré des régionaux de la Légion.

Le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse a élevé au grade de commandeur le pédopsychiatre Marcel Rufo, 79 ans, qui avait été nommé officier le mars 2013. Chef de clinique à l’AP-HM, professionnel recherché pour son écoute et sa créativité, il est l’auteur de nombreux ouvrages empreints d’humanité et de modestie. Il affichait dans son bureau la citation de Raymond Devos : « Comment identifier le doute avec certitude ? »

Sophie Perez, maîtresse de conférences à l’université de Toulon, co-directrice maître de conférences, habilitée à diriger des recherches en droit public à l’Université de Toulon depuis 2013, directrice adjointe du Centre d’études et de recherche sur les contentieux est élevée au grade de chevalier tout comme Bruno Rebstock avocat au barreau d’Aix-en-Provence.

Georges Leonetti, professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine légale à l’AP-HM, doyen d’une faculté de médecine d’Aix-Marseille université, est promu officier.

Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l’eau, ancien de Sciences Po Aix, au parcours politique, humanitaire et entrepreneurial bien connu à Marseille était chevalier depuis le 13 juin 2003 est promu officier.

Josette Baïz, danseuse, chorégraphe, directrice de la compagnie Grenade voit son action de créatrice comme de pédagogue récompensée. Elle enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence où elle a créé ses premières chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de ses cours. Dans chacune de ses promotions de jeunes danseurs ou danseuses rejoignent des compagnies mondialement reconnues.

Stéphane Richard, ancien président d’Orange reçoit un lot de consolation après ses déboires judiciaires où il a servi de bouclier à ses supérieurs. Il était chevalier depuis le 23 octobre 2006 et il est promu officier.

Jean-Claude Bouvier, 88 ans, linguiste, professeur émérite d’Aix-Marseille Université, vice-président de l’association Alpes de Lumière, défenseur de la langue d’Oc, est nommé chevalier.

Corinne Bord, sous-préfète de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), vice-présidente de la Fédération Léo Lagrange est nommée chevalier.

Enfin, et par pure gourmandise, mentionnons un voisin Ardéchois qui fabrique les meilleures confitures de châtaignes : Christophe Sabaton petit-fils du fondateur de la Maison Sabaton à Aubenas devient chevalier.

