Les travaux peuvent débuter. Mercredi 6 décembre 2023 a eu lieu la pose de la première pierre d’un nouvel îlot de plus de 8600m² sur la zone commerciale de la Martelle (Auchan), à Aubagne.

Propriétaire de cet îlot, la foncière Ceetrus (ex-Immochan) a mandaté Nhood (autre entité immobilière de la famille Mulliez), gestionnaire de lieux, pour mener un projet de réhabilitation de cet espace « atypique », comme le définit Aymeric Tribord, directeur général du patrimoine de Ceetrus France, en affirmant que l’objectif de ce projet et de faire de cet îlot « un nouveau lieu de vie et de respiration sur la zone commerciale, répondant ainsi aux nouvelles attentes et modes de vie des clients. »

Ceetrus souhaite rendre les villes plus vivantes, Aymeric Thibord l’assure, « le projet de la halte ressourçante prouve une fois de plus notre détermination à transformer nos sites en investissant dans des projets urbains où la nature et l’homme contribuent à la régénération des territoires. »

Danielle Menet, adjointe de la ville d’Aubagne et Aymeric Thibord, directeur général du patrimoine de Ceetrus France, ont posé la première pierre du nouvel îlot de la zone commerciale La Martelle à Aubagne. (Crédits photo : MM)

Intensifier les usages dans la zone

Cette vision est en parfaite adéquation avec celle de Nhood, qui a pour slogan « des lieux en mieux », Vincent Striglio, directeur d’exploitation du site Auchan Aubagne pour la société Nhood et futur gestionnaire de l’îlot évoque l’objectif de ce projet : « nous souhaitons donner des nouvelles raisons de venue pour une zone qui date des années 1980, transformer ce lieu en effectuant une désimperméabilisation, pour cela, on ne construit pas de places de parking. »

Le projet accueillera :

Des restaurants, bars, dont un concept de restaurant solidaire s’inscrivant totalement dans les valeurs portées par Nhood et en promouvant l’insertion professionnelle par la restauration

Une ressourcerie avec ses « Ateliers Do it Yourself », afin de sensibiliser le public aux activités de réemploi

Un espace dédié à l’agriculture urbaine avec des ateliers récréatifs, portés par un acteur de l’insertion professionnelle

Des bureaux, un espace de coworking, un pôle médical, une école de formation pour les personnes en parcours d’insertion professionnelle en lien avec les restaurants développés sur le projet…

Des ateliers de cuisine pour les particuliers

Un espace événementiel extérieur pour des animations culturelles et sportives

Une grande aire de jeux pour les enfants en lisière de bois

Le ReV : un projet pour lutter contre l’exclusion porté par La Varappe

Ce nouvel espace, selon les entreprises engagées, sera donc l’occasion d’intensifier les usages sur la zone, en donnant vie au site tant en journée qu’en soirée. Dans le cadre de ce projet, Le République, restaurant d’insertion et La Varappe, leader de l’inclusion sociale, s’unissent pour lutter contre l’exclusion en créant « Le ReV », un projet d’envergure d’insertion sur la zone commerciale. Sur les 4 000 m² proposés par le projet, « Le ReV » développera différentes activités au service de l’emploi, de la formation et du développement durable, dont :

Le campus de l’École Marseillaise de l’Alimentation et de l’Hôtellerie par l’Inclusion développée par Le République

Une brasserie

Un food court

Des cours de cuisine





Evolio, l’association du Groupe La Frappe, développant des projets innovants à fort impact dans des ateliers et des chantiers d’insertion, porte, également, aux côtés de La Varappe des projets d’innovation sociale. Elle développera, sur le site une véritable halle du réemploi avec une ressourcerie et des ateliers pour sensibiliser les publics, ainsi que l’espace dédié à l’agriculture biologique. Projets qui permettront d’accompagner plusieurs dizaines de salariés en insertion professionnelle.

La Halte ressourçante en quelques chiffres



Surface totale : 4 600 m²

Restauration, bar (1 442m2) – Bureaux et Pôle médical (1263 m2) – Ressourcerie (675 m2) – Ecole de l’Alimentation (1 220 m2)

Agriculture en chantier d’insertion professionnelle (1 278 m2 en extérieur) – Zone évènementielle extérieure ( 500 m2 extérieur) + Aire de jeux (200 m2 extérieur)

Livraison prévisionnelle : 1ère tranche Juin 2024 – 2ème tranche (Ecole) – Décembre 2024 PC3

Ouverture prévisionnelle 1ère tranche : 4ème Trimestre 2024

Intervenants sur le projet : Maîtrise d’ouvrage déléguée entre Ceetrus et Nhood

Cabinet d’architectes : Agence Ollivier Architectes (AOA) – Aubagne