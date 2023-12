Si trouver un cadeau pour Noël est un casse-tête, voici quelques idées pour faire rimer créativité avec proximité !

Un nouveau Trésor validé par le capitaine

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Ne pas boire pendant la grossesse. Produit réservé aux personnes de plus de 18 ans. Contient du lait.

Que l’on soit amateur de vieux rhum ou pas, il faut tenter l’expérience gustative et découvrir cette toute récente crème qui se décline déjà en quatre versions : l’artisanale aux notes de café et de chocolat, l’intense, la pimentée ou la gourmande saveur banane. Le tout concocté à Marseille, par la Maison Trésor à partir de produits français et selon la tradition guadeloupéenne. Dans la famille Trésor, on se souvient de Marius, ancien capitaine de l’équipe de France de Football et, entre autres, ancien joueur de l’OM. Puis, on a découvert sur le petit écran son fils Thierry lorsqu’il était présentateur sur LCM – La Chaîne Marseille. C’est ce dernier qui a eu l’envie de faire faire partager sa passion pour le rhum et ses recettes au plus grand nombre en fondant, avec son épouse Julie, la Maison Trésor. Quant à troisième du nom, Joseph, on lui laisse quelques années pour choisir son métier.

Crème de rhum – 70cl – 36€, 40€ et 42€

Vente en ligne sur https://www.maison-tresor.fr/eshop/ et chez les cavistes de la région

ou au marché de Noël d’Allauch les 9 et 10 décembre prochains

1000 pièces, ça vous dit ?

Une nouvelle série de puzzles des Éditions imaginaires à réaliser en solo ou à plusieurs

Si le puzzle est un incontournable des dimanches pluvieux, il se doit de s’inviter sous la sapin d’autant plus lorsqu’il est conçu ici, à Aubagne. Les Éditions imaginaires, créées en 2020 par Sylvie Ratto, ont lancé leur nouvelle série de trois tableaux de 1000 pièces chacun. Au choix : une chorale de Noël, une balade sous le ciel de Provence ou, plus exotique, un voyage au cœur de la jungle. Le tout illustré par la sudiste Sylvie Marcel et fabriqué en France avec des matériaux recyclés et recyclables issus de forêts gérées durablement. De quoi rassurer et occuper toute la famille autour d’une activité apaisante qui développe le sens de l’observation et la mémoire, car 1000 pièces, ce n’est pas du gâteau !

1000 pièces – 68,5×48 cm – Prix 29,90 €

Vente en ligne sur https://www.leseditionsimaginaires.fr Les recettes du chef Passédat Se mettre aux fourneaux sans complexe avec Un chef dans ma cuisine : Gérard Passédat Dans la collection Marmiton – Un chef dans ma cuisine chez Michel Lafon, c’est au tour de Gérald Passedat de présenter une sélection de recettes qui fleurent bon la Méditerranée. On y retrouve tout ce qu’il y a de bon à mettre au rythme des saisons sur une table marseillaise : beignets de fleurs de courgettes, petite friture, soupe au pistou, daube de bœuf à la provençale, totènes farcis à l’endoumoise, poule de Maldormé, chapon au four, ravioles à la brousse et aux blettes… , sans oublier les navettes du Vieux-Port, le cake à l’anis ou les oreillettes du dimanche. Bref, elles sont 60 et pour la plupart simples à réaliser, en suivant quelques astuces et conseils du chef, ce qui fait de ce livre le cadeau privilégié pour qui souhaite se lancer. Un chef dans ma cuisine : Gérald Passédat

Collection Marmiton – Edition Michel Lafon – 22,95€

En librairie et en ligne à la boutique Passédat

Mission Noël tout le week-end