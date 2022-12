J-600 avant les Jeux olympiques et paralympiques. L’évènement sportif le plus regardé dans le monde se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024. En France, le pays hôte, les retombées économiques de ce rendez-vous planétaire sont estimées à 10 milliards d’euros, contre un budget global de quatre milliards. Un investissement partagé, pour la quasi-totalité, entre le CIO, les partenaires de Paris 2024 et la billetterie. Quant aux recettes attendues, elles pourraient bien profiter, pour quelques centaines de millions, aux entreprises de la métropole Aix-Marseille Provence. Et pour cause, dans moins de deux ans, près de quatre milliards de téléspectateurs auront les yeux rivés sur la cité phocéenne et sa région.



Marseille accueille en effet, pour la première fois, deux épreuves olympiques : la voile, au large de la Marina du Roucas Blanc, et plusieurs rencontres de football à l’Orange Vélodrome. Un coup de projecteur inédit sur lequel les entreprises locales comptent bien capitaliser. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie locale (CCIAMP), Jean-Luc Chauvin, ne cache d’ailleurs pas l’ambition du monde économique métropolitain de faire mieux que lors du championnat européen de football 2016, accueilli notamment à Marseille. Ce rendez-vous sportif avait généré, selon la Chambre, plus de 180 millions d’euros de recettes pour l’économie locale.

AMP24 : « un club entreprises pour accélérer ensemble »

À l’approche des Jeux, la CCIAMP veut fédérer les entreprises du territoire pour « prendre des marchés tous ensemble », et booster les retombées économiques locales. Elle a lancé mercredi 30 novembre, à la veille de l’ouverture de la billetterie officielle, le Club AMP24. Un coup d’envoi effectué, depuis le World Trade Center de Marseille (1er), en présence des autres partenaires fondateurs de cette nouvelle association : le Comité d’organisation des JO, le Comité régional olympique et sportif et le Fonds Héritage Sport, Orange, la Caisse d’Epargne Cepac, la Banque populaire Méditerranée et EDF. « Le nom “AMP 2024” étant déjà déposé, on a opté pour AMP24 », sourit Jean-Luc Chauvin. Il invite au passage toutes les entreprises de la métropole à adhérer à cette nouvelle dynamique collective.



AMP24 vise principalement à faciliter l’accès des sociétés locales aux marchés générés par les Jeux. La Cambre souhaite en effet accroître la visibilité des TPE/PME, et des entreprises de l’ESS, pour qu’elles gagnent les appels d’offres référencés sur la plateforme “Entreprises 2024”. Dans les prochains mois, AMP24 va multiplier les rencontres d’affaires pour provoquer un maximum de synergies métropolitaines. Le « jeu collectif » serait la meilleure manière, selon la Chambre, de « promouvoir ce que font les entreprises du territoire ». Suivant cette idée, Jean-Luc Chauvin se lance le défi d’adresser tous les entrepreneurs locaux, mais le sablier olympique s’égrène vite.

Une adhésion gratuite ouverte à toutes les entreprises



La programmation du Club AMP24 s’articule autour d’un évènement « Réseau, convivialité et attractivité » en présence d’athlètes, et d’un évènement « Terre de Jeux et d’Innovation » chaque trimestre. Un évènement « Jeux durables, emploi, Insertion, Héritage » sera également proposé deux fois par an annoncent les partenaires. L’adhésion gratuite est ouverte à toutes les entreprises du territoire. Pour se tenir informées sur le Club, les entreprises peuvent s’inscrire via ce formulaire.

Jean-Luc Chauvin lance le club AMP24 (crédit : RL)

La flamme olympique va-t-elle arriver en France par le Vieux-Port de Marseille ?



« Ce n’est pas encore sûr », répond Cédric Dufoix, le directeur d’exploitation des sites de Paris 2024 à Marseille. « On travaille dessus, et j’espère qu’on le saura dans les semaines à venir ». Interrogé en aparté, il confirme que d’autres villes, sans les nommer, prétendent à accueillir la flamme en provenance d’Olympie. Mais, selon lui, « Marseille a de solides arguments pour être la porte d’entrée ». La flamme traversera quoiqu’il arrive Marseille et les Bouches-du-Rhône. L’annonce du parcours officiel sera effectuée courant décembre par le président du comité d’organisation de Paris 2024, Tony Estanguet.





Cédric Dufoix (crédit : RL)

Les collectivités locales pour le moment absentes du club AMP24

Lorsque Jean-Luc Chauvin annonçait en novembre 2021, au Palais de la bourse de Marseille, l’idée de créer un club dédié aux entreprises pour préparer au mieux l’accueil des Jeux, le président de la Chambre proposait également aux collectivités locales de se joindre au mouvement. Pourtant, mercredi dernier, aucun représentant du Département, de la Métropole, de la Région ou de la Ville de Marseille n’a pris la parole. « Pour le moment, ils ont chacun des actions spécifiques, mais notre appel est toujours d’actualité », répond Jean-Luc Chauvin. Le président de la Chambre considère que « sur la communication, et sur la prise de conscience qu’on va accueillir les Jeux », le territoire est toujours en retard. Il nourrit encore l’espoir d’une mobilisation générale et unie de tous les acteurs locaux « pour qu’il y ait un avant et un après 2024 ».

Pour qu’il y ait un avant et un après 2024. Jean-Luc Chauvin

Et la culture alors ? Un an en arrière, Jean-François Chougnet, l’ex-président du Mucem, et Raymond Vidil, le président de MP Culture, annonçaient une « programmation culturelle spécifique », à travers des olympiades de la culture. Sortes de rencontres entre l’art et le sport, en cinq étapes, avec un budget initial de cinq millions d’euros. Mais cette idée nécessitait l’agrément, entre autres, de plusieurs acteurs publics locaux. Et là aussi, « certaines collectivités ont préféré travailler directement avec le Cojo pour faire autre chose », indique Jean-Luc Chauvin, qui attend de « savoir quelle sera la version finale » de l’Olympiade culturelle marseillaise. Le Mucem, le Fonds régional d’art contemporain (Frac) et le Musée d’art contemporain (Mac) préparent en ce moment une triple exposition réunissant une centaine d’artistes.

