La 2e édition de l’événement de proximité « Territoires en Actions » organisé par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence se déroulait mercredi 29 novembre 2023 à Marignane. Cette soirée a été l’occasion de réunir l’écosystème économique de l’Étang de Berre. Au coeur du rendez-vous : l’incroyable mutation en cours sur la zone avec des projets industriels et d’infrastructures qui permettent d’envisager une véritable révolution économique et écologique pour l’étang.

Territoires en actions avec de nombreux partenaires

« Territoires en Actions » est organisé avec le soutien financier du barreau d’Aix-en-Provence, la French Tech Aix-Marseille-Région Sud, GRT Gaz et Montmirail et avec le soutien technique du club Open, du Gipreb, de Vitropole Entreprendre, du Cafap (Club d’affaires franco-allemand), Piicto, le GMIF, la Ville de Marignane, Geoeb (Groupement des entreprises Ouest Etang de Berre), Eranova, le Delta festival, Provence Tourisme et la Team Henri Fabre

Tout au long des débats et des prises de parole dont celles du sous-préfet d’Istres Régis Passerieux et de l’ancien VP de la BEI, Philippe de Fontaine Vive, les intervenants ont partagé leurs expériences et leurs convictions, devant plusieurs centaines d’entrepreneurs et professionnels. La transformation industrielle impulsée par les objectifs nationaux de décarbonation a été longuement évoquée avec de grands acteurs du secteur (Piicto, GRTGaz, Airbus Helicopters, Team Henri Fabre). Autre sujet, autre défi, le potentiel touristique de l’étang de Berre animé par la directrice de Provence Tourisme Isabelle Brémond et les téloignanges du Delta Festival, d’Eranova et du Gipreb.

Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence résume ainsi les enjeux : « Grâce à la décarbonation, l’étang de Berre devient un enjeu stratégique. »