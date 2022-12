Comme chaque année, la Région Sud rassemble les jeunes entreprises les plus innovantes de Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de les présenter au monde entier, lors du Consumer electronic show (CES) de Las Vegas. Cet évènement ultra-médiatisé se présente comme « le plus grand salon dédié à la tech et à l’innovation ».



L’exercice 2023 se tiendra du 5 au 8 janvier en présentiel, après un CES 2021 à distance et un CES 2022 “hybride”. Pour cette nouvelle édition, la délégation régionale est composée de 16 start-up, dont sept sont installées dans les Bouches-du-Rhône, le département le plus représenté. Et pour cause, il comprend la Métropole Aix-Marseille Provence, toujours en lice pour devenir la prochaine capitale européenne de l’innovation. Le territoire fait en effet partie des trois finalistes du concours iCapital, aux côtés de Valence (Espagne) et Espoo (Finlande). Verdict le 7 décembre.

La société Acwa Robotics sera récompensée cette année d’un prix « Best of innovation 2023 », en plus d’un « Honoree award 2023 ». La startup aixoise conçoit des robots cartographes, autonomes en énergie, capables d’examiner la qualité de l’eau d’un réseau sans perturber la distribution.

Un CES Las Vegas pour passer de l’ombre à la lumière

À l’occasion du traditionnel kick-off (coup d’envoi), organisé mardi 29 novembre à l’Hôtel de la Région Sud, à Marseille, les représentants de chaque entreprises membres de la délégation régionale se sont réunis autour de Bernard Kleynhoff, le président de l’agence d’attractivité Rising Sud, et de la commission développement économique et digital, industrie, export, attractivité et cybersécurité de la Région, et de Didier Parakian, vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence. Le moment pour nos jeunes pousses d’écouter les derniers conseils d’entrepreneurs aguerris, et d’échanger avec les alumnis, à quelques semaines du CES Las Vegas 2023. Parmi les pépites confirmées, Laurent Marfisi, le co-fondateur de la société Unistellar, basée à Marseille, retourne à Las Vegas pour signer un partenariat avec la Nasa. Rien que ça.

L’évènement devrait rassembler cette année, selon Didier Parakian, près de 250 000 visiteurs, 3500 exposants et près de 6500 journalistes venus du monde entier. Une occasion en or pour les jeunes sociétés locales de gagner instantanément en visibilité, et d’établir de nouvelles connexions internationales.

Liste des 16 start-up membres de la délégation Région Sud



• Bouches-du-Rhône (13)



– SP3H

– Indienov

– Chargepoly

– Acwa Robotics

– Sorga Technology

– Quantia

– Meteoptim



• Alpes-Maritimes (06)



– Highwind

– O-Kidia

– Qiti

– Akt.io

– Akidaia

– Wilout



• Var (83)



– Startmining

– Black-Line



• Vaucluse (84)



– Brad Technology

Liens utiles :



> CES Las Vegas 2022 : Chargepoly (Aix), la charge électrique rapide et planifiée

> CES Las Vegas 2022 : Green Systems Automotives (Aix) va ouvrir une filiale américaine

> CES Las Vegas 2022 : Skincasts (Arles), des orthèses en impression 3D

> CES Las Vegas 2022 : grande première pour Cearitis, le biocontrôle made in Provence

> Les cleantech provençales ont la cote pour le CES Las Vegas 2021