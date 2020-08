Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La société Praxy Développement, détenue par une quinzaine d'indépendants du recyclage (Excoffier, BS Environnement, Sclavo...), rachète de la division valorisation et industrie du marseillais Epur, lui-même membre du réseau Praxy. La SAS basée à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) s'empare ainsi de sept plateformes de tri et de transformation basées à Gignac-la-Nerthe, Montpellier, en Seine-Saint-Denis et dans le…