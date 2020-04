Dans un communiqué du 9 avril, le Printemps Marseillais fait part de son inquiétude concernant le secteur de la culture, en grande difficulté dans ce contexte de crise liée au covid-19. En effet, la plupart des spectacles et autres manifestations culturelles ont été annulés en raison du confinement. Dernière coup dur en date pour les acteurs du milieu culturel : l’interdiction de la tenue des festivals et événements rassemblant du public avant mi-juillet, alors que le déconfinement, lui, devrait intervenir à partir du 11 mai.

Arrivé en tête au premier tour des municipales, le Printemps Marseillais, mené par Michèle Rubirola, désire venir en aide à «l’emploi, l’économie et en particulier le monde de la culture, qui est très vivant dans notre ville et très en difficulté ». Le parti d’union des gauches dénonce en effet «le défaut d’entretien des bâtiments et l’opacité et la faiblesse des subventions municipales». C’est pourquoi il invite tous les acteurs de ce secteur à partager leurs propositions sur sa plateforme de consultation citoyenne “La parole est à vous”. Le but est ainsi de repenser la culture et permettre aux Marseillais de faire part de leurs constats et leurs propositions pour faire face aux urgences que créent cette crise.

Les représentants du Printemps Marseillais s’en feront ensuite les porte-paroles lors des conseils de crise. En effet, depuis le 7 avril, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a mis en place un comité d’action dont font partie plusieurs personnalités politiques, dont Benoît Payan, porte parole du Printemps Marseillais.

Le Printemps Marseillais sur tous les fronts

Depuis le début du confinement, le Printemps Marseillais se montre fortement actif sur plusieurs questions sociales, comme la réouverture de la cuisine centrale de Sodexo afin de lutter contre la précarité alimentaire, ou encore l’accès aux douches pour les sans-abris. Le parti de gauche est également engagé pour venir en aide à l’hôpital public. Ainsi, la plateforme “La parole est à vous” n’est pas uniquement dédiée à la culture, mais permet aux Marseillais de proposer des améliorations diverses. Les acteurs du secteur culturel comme les autres citoyens sont appelés à faire des propositions sur la plateforme.

✍️ Si vous souhaitez nous faire part de vos propositions pour gérer la crise à Marseille et de vos constats dans vos quartiers, rendez-vous sur notre plateforme de concertation citoyenne « La parole est à vous » 👉 https://t.co/S4SnLFPeCv — Printemps Marseillais ☀️ (@PrintempsMRS) April 17, 2020

