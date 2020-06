Share on Facebook

La Métropole Aix-Marseille Provence attire de plus en plus d’entreprises. Le territoire a accueilli 80 nouvelles sociétés l’an dernier. « Le flux annuel de nouvelles implantations est en croissance de plus de 30% sur les quatre dernières années », se félicite l’agence de développement économique de la Métropole dans la présentation de son dernier bilan d’activité.

Un apport de 1935 emplois directs

Les entreprises qui choisissent de s’installer dans la région viennent du monde entier. Près de 44% d’entre elles sont étrangères avec une prédominance de l’Amérique du Nord, de l’Italie et de la Suisse. Sans surprise, elles interviennent dans les secteurs les plus dynamiques du territoire : aéronautique, santé, maritime… Au total, cela représente un apport de 1935 emplois directs « avec un effet d’entraînement sur de nombreux sous-traitants », ajoute Provence Promotion dans son rapport. Parmi les plus gros employeurs nouvellement arrivé, l’agence cite par exemple, Ceva Logistics, rachetée par CMA CGM, qui fait désormais travailler 200 personnes aux Docks de la Joliette. Le canadien Magellan a également repris l’usine SII, une filiale de Bonans installée à Marignane, employant 80 salariés dans le domaine de l’aéronautique.



La liste des 80 entreprises arrivées sur la Métropole en 2019

20% des entreprises remettent en cause leur projet

Depuis leurs engagements, la crise du coronavirus est venue bouleverser l’économie mondiale et Provence Promotion a tenu à savoir si cela avait un impact sur les implantations prévues. L’agence a interrogé les entreprises ayant fait le choix en 2019 d’installer une activité nouvelle sur le territoire. 80% d’entre elles confirment poursuivre leur investissement. Pour les seules entreprises étrangères, 66% maintiennent leur projet, « chiffre correspondant à l’indicateur national mesuré par le baromètre EY de fin mai », précise Provence Promotion.

En termes d’emplois, plus de 70% des projets sont conformes à leurs prévisions et maintiennent leurs objectifs de créations à moyen terme, 6% ont revu à la baisse les prévisions d’embauches et 24% ne se prononcent pas encore.

