Pour la troisième année consécutive, Business France a choisi Provence Promotion pour participer à son séminaire Choose France à l’occasion du China International Import Expo qui se déroulait le 5 novembre dernier à Shangai. Chaque année, trois agences d’attractivités françaises sont sélectionnées pour présenter leurs atouts « mais nous sommes la seule à participer trois fois de suite », assure à Gomet’ Alexandre Venec, le responsable communication de Provence Promotion. Cette particularité date de la signature en 2018 du contrat avec le fabricant chinois de pneumatique Quechen qui va s’installer à Fos-sur-Mer. « Business France a très peu de projet de cette ampleur et cela nous donne une véritable légitimité auprès des chinois », explique Matthieu Vis, responsable de la stratégie internationale de Provence Promotion.

Un grand groupe chinois de l’énergie intéressé par une implantation à Fos

Ce séminaire a été l’occasion pour l’agence d’attractivité de la Métropole de vanter ces atouts devant une vingtaine de décideurs chinois triés sur le volet : industriels, groupes pharmaceutiques, investisseurs… « Cela nous permet d’identifier les prospects les plus intéressants et de les suivre avec Business France », avance Matthieu Vis. Cette stratégie a permis a Provence Promotion d’entrer en contact avec un groupe groupe chinois dans l’énergie « qui intéresse notamment beaucoup Engie pour son avancée technologique », glisse Matthieu Vis. Des négociations sont en cours pour une possible implantation sur le territoire, vraisemblablement autour du port de Fos.

Aujourd’hui, le département accueille une quinzaine d’entreprises chinoises : Weichai le propriétaire des Moteurs Baudouin, Tinno à la tête des téléphones Wiko, les hôtels Golden Tulip détenus par le groupe Jin Jiang International ou encore la Compagnies des Petits du groupe BH. Dernier arrivé, le groupe agro-alimentaire Tianjing Tianlong qui a racheté la société de Tarascon Delta Pack l’an dernier.

Le Covid retarde la réalisation de l’usine Quechen

Sur l’arrivée de Quechen, Matthieu Vis se veut rassurant : « Le calendrier a été un peu bousculé par la crise sanitaire. L’impossibilité de voyager retarde un peu les discussions. Le groupe est également attentiste par rapport à l’évolution du marché de la construction automobile au plus bas depuis le Covid-19. Alors l’usine arrivera peut-être un peu plus tard mais elle se fera », promet-il.

