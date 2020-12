Le récent débat organisé par Aix Marseille Université et Gomet’ autour de l’insertion professionnelle des étudiants a mis en lumière les attentes des jeunes pour intégrer le marché du travail mais aussi la mobilisation hors normes des acteurs économiques en cette période de crise. Le dispositif #jeune#1solution proposé par le gouvernement ambitionne en parallèle d’offrir à chaque situation et profil du sur-mesure. Les soutiens pour financer l’apprentissage sont particulièrement renforcés.

Les aides de l’Etat peuvent ainsi atteindre jusqu’à 8000 euros sous certaines conditions d’âges et de diplômes. Les centres de formation eux-mêmes s’organisent pour faciliter la mise en contact. Ainsi certaines d’entre eux offrent des accompagnements des accompagnements pour les entreprises qui ont besoin de gagner du temps pour gérer un dossier de contrat d’apprentissage.

Apprentissage à Marseille : l’Ecole Pratique se mobilise

Dans la métropole Aix Marseille Provence, c’est ainsi le cas de l’Ecole Pratique gérée par la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence. Jacques Louis, responsable à la CCI AMP d’un service formation, insertion et orientation était d’ailleurs présent lors du débat AMU-Gomet’. L’Ecole Pratique a mis en place plusieurs dispositifs exceptionnels cette année et recrute actuellement des entreprises susceptibles d’embaucher des apprentis.

Ecole Pratique : du bac pro au BTS

A partir du profil que l’entreprise recherche, l’Ecole Pratique sélectionne le bon profil au bon niveau (du Bac Pro au BTS ou au Bachelor commerce, gestion, etc). Les bénéfices de l’apprentissage sont immédiats. C’est à la fois un geste pour épauler un jeune de la région de Marseille dans son projet professionnel et aussi un appui direct et adapté à votre équipe pour développer l’activité.



La valeur ajoutée de l’Ecole Pratique ne s’arrête pas à ce gain de temps et d’énergie pour trouver le profil cible. L’Ecole Pratique, qui existe depuis 1934 à Marseille, développe tout particulièrement des formations en alternance destinées aux entreprises de la région dont elle est proche. Elle dispose d’un riche vivier d’alternants chaque année. De quoi répondre à de multiples besoins. Enfin, un autre argument à ne pas négliger : la formule Premium Apprentissage qui permet de sécuriser la conformité du contrat d’apprentissage. Roulez jeunesse !

