Flânez dans le centre commercial La Valentine

Crédit: Centre Valentine

Aujourd’hui et demain (samedi), seront exposés une trentaine d’artistes marseillais ou de la région au cœur du centre commercial La Valentine, de 10h à 20h. Ils interviennent dans le cadre de la troisième édition du marché des créateurs, organisée par le centre, en partenariat avec l’association Marquage. Broderie, décorations, jouets, cosmétiques… Le savoir-faire et l’artisanat seront de mise. Une façon de se faire plaisir, en consommant localement.

Le programme et les créateurs:

> https://www.centrevalentine.fr/events/le-marche-des-createurs-2/

Profitez de spectacles acrobatiques à La Roque-d’Anthéron

Crédit: Le CIAM

Lier patrimoine et chorégraphie artistique est le défi que s’est lancé le CIAM (Centre International des Arts en Mouvement). Ce samedi 13 mai, il organise sa première édition des nuits [en mouvement] de l’Abbaye. Un événement qui se déroulera à l’abbaye de Silvacane. à La compagnie Barks proposera un spectacle acrobatique dans l’ensemble des espaces disponibles du monument. Un moyen de redécouvrir autrement un lieu emblématique de la Provence.

Abbaye de Silvacane, La Roque-d’Anthéron

Tarifs: de 8 à 25 euros. (Inscription)

Faites un tour du monde gastronomique à Marseille

12h pour découvrir les spécialités gastronomiques des pays d’Europe et d’Afrique, le teasing donne envie, non ? C’est ce que propose le festival Midi Minuit, Europe-Afrique, samedi 13 mai, de 12h à 0h00, une quinzaine de stands s’occuperont de ravir vos papilles devant les archives et bibliothèques départementales de Marseille (3ème), sous fond musical. Un évènement respectueux de l’environnement qui proposera une cuisine locavore et des ateliers pédagogiques tout public sur le recyclage.

De 12h à minuit devant les archives et bibliothèque départementale

>Le programme

Visitez des musées la nuit à Marseille

Crédit: Julie Cohen

A l’occasion de la 19ème édition de la Nuit européenne des musées, de nombreux établissements culturels proposent des visites et animations gratuites. On retrouve, entre autre, le Mucem (Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée), le musée des beaux arts, le musée d’histoire naturelle… Une soirée pour tous les membres de la famille, qui, le temps de quelques heures, se mettront dans la peau de Larry Daley.

De 18h à 0h00, dans l’ensemble de la ville.

>Tous les musées partenaires

Célébrez la mer à Marseille avec Bleue

Visite Bateaux et Merveilles, Bleue 2022 (Crédit: Jérémy Paulin)

Dimanche 14 mai, la mer et l’environnement sont mis à l’honneur avec Bleue. L’événement rassemble divers acteurs culturels, scientifiques et citoyens, unis pour promouvoir la protection de notre environnement. Pour cette troisième édition, Bleue propose d’assister à des spectacles avec Elephante, Circus Katoen ou encore Gratte ciel. Des tables rondes et des sorties en mer sensibilisantes sont également prévues. Pour les moins curieux, vous pourrez simplement vous balader le long du vieux port et profiter des ateliers prévus pour petits et grands.

Le programme :

> https://bleue-festival.org/programme

Ecoutez le nouveau single du label Epopée Music

Naïm Zriouel, artiste-entrepreneur sous le label Epopée Music sort son nouveau single « Vertige » dimanche 14 mai. Dirigeant de Synergie Family, l’artiste à la double profession propose des sons poétiques sur des rythmes plutôt urbains. Son label, Epopée music, est engagé, et cherche à promouvoir des jeunes talents émergents. Le premier son du label paru il y’a quelques semaines s’intitulait « Marseille », un hommage à la cité phocéenne, inspiré par des enfants en difficulté scolaire. Du rap engagé et respectueux, c’est là tout le travail d’Epopée Music, et qui se retrouve dans « Vertige » .

> La chaîne youtube Epopée Music