Share on Facebook

Share on Twitter

Raphaël Glucksmann et l’équipe du parti candidat aux élections européennes, Réveiller l’Europe, tiendront leur dernier grand meeting de campagne ce samedi 1er juin au Dock des Suds à Marseille, à 15h. Accompagné d’Olivier Faure, Pascaline Lécorché, Benoît Payan, Yannick Ohanessian et Dieynaba Diop, le chef de file abordera les défis européens et présentera sa vision pour l’Europe. Une diffusion en direct est prévu sur les réseaux sociaux de Réveiller l’Europe.

Depuis janvier, les militants du PS et de Place Publique 13 multiplient leurs actions dans les grandes villes du département. Une dernière réunion publique est prévue à Aix-en-Provence sur les thèmes de la politique du logement et de la précarité étudiante, le 5 juin prochain.

« Nous faisons une campagne enthousiaste car nous sommes fier·es de notre bilan et de nos ambitions. Depuis cinq ans, les eurodéputé·es de notre liste ont porté des combats et obtenu des victoires : la protection des travailleurs des plateformes, le revenu minimum européen, le devoir de vigilance, la taxation des multinationales. Nous sommes prêt·es à amplifier ce travail ! » partage Pascaline Lécorché, secrétaire générale de Place publique et co-référente des Bouches-du-Rhône. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann pointe en troisième position dans les sondages, juste derrière la liste de la candidate de la majorité présidentielle de Valérie Hayer.

Liens utiles :



> L’inscription en ligne pour assister au meeting le 1er juin à Marseille

> Européennes : le riche débat organisé par la Cité des transitions à Marseille