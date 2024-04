Les élections européennes se tiendront le 9 juin prochain. Doucement mais sûrement, les forces politiques locales commencent à s’activer pour mobiliser les citoyens sur une élection qui, pour certains, peut paraître lointaine. Vendredi 5 avril, réunis dans le local marseillais, rue Thubaneau (1er) les militants et représentants dans les Bouches-du-Rhône du Parti socialiste et de Place publique ont présenté leur plan d’action. Et il commence dès ce week-end, avec une opération « Tous sur le pont » dans plusieurs villes des Bouches-du-Rhône (voir la liste ci-dessous).

Le point d’orgue de la campagne départementale sera le 1er juin prochain, date à laquelle se tiendra à Marseille un grand meeting en présence de la tête de liste PS/Place publique, le député européen Raphaël Glucksmann. Une ville symbolique, où l’alliance des gauches Printemps Marseillais a remporté la mairie, mais aussi où le Rassemblement national a lancé sa campagne, avec un meeting de Jordan Bardella, le 3 mars dernier.

Opérations « Tous sur le pont » :



Samedi 6 avril

– Marseille :

– Gare de la Blancarde, 10h

– Marché Castellane, 10h

– Angle Av. du 24 avril 1915/Av. de la Figone, 10h

– Bas Canebière, 12h



– Aix-en-Provence : devant le parc Jourdan, 15h

– Fos-sur-Mer : Place de la République, 10h

– Miramas : Marché des Molières, 9h



Dimanche 7 avril



– Martigues : Marché, à 10h

– Châteauneuf : au niveau de l’école Mireille Foesser, 10h

– Septèmes-les-Vallons : place de la Mairie, 10h

– Vitrolles : Marché place de Provence, 10h

– La Ciotat : Marché, 10h30

Elections européennes : « Adapter les enjeux européens au niveau local »

Parmi les priorités de l’alliance PS/PP pour ces européennes, la guerre en Ukraine mais aussi la transition écologique. « Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. La guerre en Ukraine a fait prendre conscience du risque de dépendance énergétique et l’urgence d’accélérer sur les énergies renouvelables », appuie Pascaline Lécorché, secrétaire générale de Place publique au niveau national et référente dans les Bouches-du-Rhône. Mais comment mobiliser les bucco-rhodaniens sur des enjeux qui paraissent à mille lieux des problématiques du quotidien ? D’autant que la liste ne comporte qu’une seule élue locale, Nora Mebarek, co-tête de liste aux côtés de Raphaël Glucksmann.

« Nous allons essayer de faire prendre conscience que ces enjeux du quotidien se jouent aussi au niveau européen. Nous portons par exemple le projet « Tax the richs » (« Taxer les riches », ndlr) qui propose d’instaurer un impôt pour les super riches, qui permettra de financer la transition écologique », illustre Thibaud Rosique, trésorier national des Jeunes socialistes et membre du conseil national du parti à la rose. « On peut adapter les enjeux européens à des exemples locaux. Sur les énergies renouvelables, on peut mettre l’accent sur le photovoltaïque dans le Sud. La politique agricole commune se retrouve aussi dans les Bouches-du-Rhône, qui est une terre agricole », renchérit Pascaline Lécorché.

L’enjeu pour le PS et Place publique, sera aussi de tirer son épingle du jeu dans un duel annoncé entre les listes Renaissance et Rassemblement national. Actuellement, PS/Place publique recense sept élus au sein du Parlement, englobés dans le groupe S&D (Socialistes et démocrates), deuxième plus important dans l’hémicycle après le PPE (Parti populaire européen). L’objectif du PS/Place publique est donc d’accroître le poids de ce groupement. Mais avant cela, il y a un premier combat : « Convaincre à tout prix les gens de s’inscrire sur les listes électorales ! », insistent en choeur les représentants de la liste de gauche. Date butoir le 1er mai…

