Qui n’a jamais souhaité découvrir l’étendue et la richesse des eaux profondes ? C’est désormais possible, et ce de chez soi, grâce au BathyBot. Ce robot mobile de 1,20 mètre de hauteur sur quatre mètres de longueur, immergé à 2400 mètres de profondeur, explore et filme les fonds marins situés sous le laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM), à une quarantaine de kilomètre de Toulon. Les images récoltées sont ensuite transmises sur Twitter et Youtube, pour permettre une diffusion grand public.

« Les premières réflexions ont émergé il y’a une dizaine d’années, mais il a commencé à être créé il y a cinq ans », explique Fanny Karatchodjoukova, chargée de médiation scientifique à l’institut méditerranéen d’océanologie dans l’équipe de Christian Tamburini, chercheurs CNRS de l’Institut méditerranéen d’océanologie. Imaginé et développé par les équipes de l’Institut méditerranéen d’océanologie, BathyBot est fin prêt en février 2022. Porté par le navire « Pourquoi pas ? » et le sous-marin « Nautile », il rejoint les fonds marins qu’il est voué à explorer pendant une dizaine d’années.

« Depuis février, BathyBot est au fond de l’eau sans alimentation », explique Fanny Karatchodjoukova. Alors qu’il a été immergé depuis plus d’un an, ce robot mobile a été mis en route il y’a seulement quelques semaines, le 19 avril 2023. Une mise en route tardive qui a causé quelques problèmes techniques « Pour l’instant BathyBot ne se déplace pas encore », confie Fanny Karatchodjoukova. Une immobilisation qui, pour l’instant, ne s’explique pas. Mais « les chercheurs vont être mobilisés pour découvrir ce qui s’est passé », rassure la chargée de médiation scientifique.

BathyBot : Comment fonctionne t-il ?

Le Bathybot mis à l’eau à bord de son “dock” (crédit : © Cyril FRESILLON / MIO / CNRS Images)

BathyBot est un robot mobile en titane composé de divers capteurs qui permettent de mesurer la température, la concentration en oxygène, la salinité, la vitesse et la direction du courant, la turbidité et la bioluminescence. Il est également équipé d’une caméra 4K et d’une caméra haute sensibilité en faible lumière. Il est accompagné d’une nacelle appelée « dock » qui est directement reliée à l’électricité et internet, indispensables pour faire fonctionner BathyBot. Le robot et son dock sont immergés sous l’eau, et guidés à distance, mais le robot sous-marin garde son autonomie grâce à une laisse d’un rayon de 50km qui le relie à sa nacelle.

Bien qu’il partage des clichés de ce qu’il observe, BathyBot a pour missions premières d’étudier l’environnement profond en Méditerranée, et d’observer l’évolution de la colonisation artificielle. Une seconde mission qui n’aurait pu être possible sans la création du récif artificiel BathyReef, immergé en même temps que BathyBot, en février 2022. « BathyReef va permettre à BathyBot d’observer la colonisation artificielle, mais il va aussi stimuler la bioluminescence de certaines espèces pour permettre à BathyBot de les filmer », détaille Fanny Karatchodjoukova. BathyReef est également équipé d’une rampe qui va permettre à BathyBot de se déplacer sans gêne.

« BathyBot nous montre aussi ce qui se passe en temps réel dans l’océan et la mer comme l’exploitation, la destruction et la surpêche », se désole Fanny Karatchodjoukova. Mais elle est fière de ce projet qui permet de mettre en avant un espace trop peu exploré, bien qu’« essentiel ». « La mer demeure encore inconnue mais BathyBot se fera un plaisir de partager cette vie insoupçonnée », conclut Fanny Karatchodjoukova.

Vidéo : « Bathybot, le robot des profondeurs » de Sonia Collavizza pour le CNRS

