Belinda Hindmarsh prend officiellement ses fonctions en tant que directrice générale adjointe global business chez Ponant, leader mondial des croisières de luxe, ce 1er juin 2023, annonce un communiqué du 3 mai transmis par la compagnie. Cette nomination fait suite au départ d’Hervé Bellaïche, qui occupait le poste de directeur dénéral adjoint en charge du commercial, du marketing et de la communication, après une collaboration de dix années. Hervé Bellaïche quitte la compagnie en accord avec le président de Ponant, Hervé Gastinel, afin de s’ouvrir vers de nouvelles opportunités de carrière.

« C’est un honneur et un privilège de rejoindre Ponant, leader sur le marché des expéditions et des croisières de luxe à travers le monde, qui a démontré son engagement dans la préservation de l’environnement et la responsabilité sociale. Je suis ravie de rejoindre Hervé Gastinel et l’incroyable équipe de Ponant à ce moment charnière de la trajectoire de croissance de l’entreprise (…) », se réjouit Belinda Hindmarsh, toujours dans le communiqué de presse.

20 ans d’expérience chez Expedia, Aer Lingus et CWT

Originaire de Nouvelle-Zélande et experte du voyage avec plus de 20 ans d’expérience, Belinda Hindmarsh dirigera une équipe importante et jouera un rôle clé au sein de l’entreprise. Ses responsabilités engloberont la stratégie, la conception du produit, le développement commercial, le marketing et la communication à l’échelle mondiale.

Avant de rejoindre Ponant, Belinda Hindmarsh occupait des postes de direction chez des entreprises telles que Aer Lingus, Expedia et CWT (anciennement Carlson Wagonlit Travel) où elle a supervisé le développement commercial mondial de la division hôtelière et des opérations en Chine. Elle occupait précédemment le poste de vice-présidente exécutive et faisait partie du comité exécutif de CWT, où elle était responsable de la croissance et du développement commercial.

Hervé Bellaïche, Belinda Hindmarsh et Hervé Gastinel (Crédit Ponant)

Le chiffre d’affaires de Ponant a été multiplié par 7 en dix ans

Hervé Bellaïche, depuis son arrivée en février 2013, occupait un rôle crucial dans la croissance de Ponant. Sous sa direction, au cours des dix dernières années, l’entreprise a enregistré une multiplication par 7 de son chiffre d’affaires, la propulsant au rang d’acteur majeur dans le domaine du luxe et de l’expédition.

« Ces années chez Ponant ont été passionnantes avec une croissance exceptionnelle. J’ai eu le privilège de bâtir une équipe internationale, solide et motivée qui a largement contribué à notre succès. Je remercie Hervé Gastinel pour sa confiance et la qualité de notre collaboration depuis son arrivée. Je quitte l’entreprise avec le sentiment du devoir accompli et souhaite à Belinda, ainsi qu’aux équipes de Ponant une pleine réussite », s’est exprimé Hervé Bellaïche selon un communiqué de presse diffusé le 31 mai 2023.

