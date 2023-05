« Chercher des forces nouvelles » est le mot d’ordre d’Emmanuel Point, délégué régional Sud Corse Monaco de l’ESB (Ecole Supérieure de la Banque). Comme chaque année depuis onze ans, il organisait, mercredi 3 mai, un job dating au sein de ses locaux marseillais pour permettre aux futurs élèves de l’établissement de trouver l’alternance bancaire de leurs rêves.

Durant une journée, les candidats ont pu échanger sous forme de “rencart professionnel” avec les cinq banques partenaires de l’ESB : la Caisse d’épargne Cepac, Crédit mutuel, Banque populaire Méditerranée, la Société générale et le Crédit Agricole Alpes Provence. Dans la globalité, plus de 350 postes d’alternance sont proposés dans l’ensemble de la région Sud.

Un événement incontournable pour le métier selon Emmanuel Point qui affirme : « On veut répondre aux attentes de la profession. » Une profession qui, reconnait-il, est en déclin. « Chaque année c’est de plus en plus compliqué de trouver les 350 alternants, il y’a une vraie méconnaissance du métier et des dispositifs. Le problème vient du manque d’attractivité. » Lui et son équipe souhaitent faire bouger les choses en organisant, comme il l’explique “la rencontre entre l’offre et la demande. » L’organisation de ces rendez-vous avec les banques les plus influentes de la région, devrait permettre l’ouverture au métier. Emmanuel Point est optimiste.« Notre objectif c’est que tous les candidats trouvent leur alternance à la fin de la journée » confie t-il.

Dans la salle d’attente, les profils sont variés. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, titulaires d’un diplôme allant d’un bac+2 à un master. Tous, avec une pointe d’appréhension à l’idée de rencontrer des professionnels. Lola, en étude de BTS NDRC (Négociation, digitalisation, relation client) est venue d’Avignon spécialement pour la journée. « C’est la première fois que j’y participe, je viens découvrir les valeurs des entreprises » partage t-elle. Comme plusieurs des candidats, elle souhaite s’orienter vers l’aspect commercial mais reste ouverte à toutes propositions.

On veut trouver des talents Anthony Grandgérard – RH à la Caisse d’épargne

Durant près de huit heures, les représentants des différentes banques vont voir défiler bon nombre de candidats dans leurs salles respectives. Une tâche assez complexe comme en témoigne Anthony Grandgérard, RH au sein de la Caisse d’épargne. « On recrute des alternants pour plus de 120 postes, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, des Hautes-Alpes, en Corse et dans les Dom-Tom “. Alors pas de temps à perdre pour lui et son équipe, « On veut trouver des talents » s’exclame Anthony Grandgérard.

Emilie Ruiu et Séverine Noël, toutes deux responsables RH BPmed cherchent, elles aussi, à trouver la perle rare. Pour elles, les candidats qui se démarqueront devront avoir comme critères « la motivation, la présentation, l’élocution, les compétences commerciales et le relationnel. » Des points essentiels pour parvenir à les convaincre.

Un dispositif rondement mené !

Afin que leurs futurs élèves trouvent leur alternance au pus vite, l’ESB a mis en place un dispositif sur son site internet pour leur faciliter la tâche. « Les élèves s‘inscrivent sur le site, ils créent leurs comptes, ajoutent leurs CV et une lettre de motivation. L’ESB collecte les données puis diffuse les profils aux banques partenaires » explique Marianne Borzuola, de la délégation régionale Sud Corse Monaco.

Emmanuel Point et l’ensemble de son équipe ont veillé au bon déroulement de la journée. (Crédit: NP/Gomet’)

« Les années précédentes, certains sont ressortis avec un contrat à la fin de la journée » énonce fièrement Emmanuel Point, qui espère que cela se reproduise. Pour autant, pas de panique pour les étudiants qui auraient rater l’événement, « Ils peuvent nous contacter à tout moment, ou s’inscrire sur le site internet ESB. »

