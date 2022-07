Share on Facebook

La déchèterie de Salon-Provence a inauguré le 10 juin, RecyDrive, un nouveau service permettant aux habitants de décharger leurs déchets, quasiment sans sortir de leur véhicule.

Ce dispositif innovant vise à améliorer considérablement le tri et à offrir un meilleur service aux 500 à 800 visiteurs quotidien de cette déchetterie, la plus fréquentée du Pays salonais. Cela est toutefois préconisé dans le cadre de « petits dépôts » et destiné uniquement aux particuliers sans remorques.

Avec RecyDrive, le processus de dépôt des déchets fonctionne en deux temps : à l’arrivée, les visiteurs sont orientés selon leur type de véhicule, vers une aire spécifiquement dédiée. Ils n’ont plus qu’à ouvrir leur coffre et les agents de Suez s’occupent du reste : ces derniers déchargent puis trient les déchets dans les casiers adéquats. Tout type d’ordures peut être pris en charge à l’exception des gravats et des végétaux.

Un dispositif de ce type n’est pas nouveau en France : cela existe notamment à Carcassonne, mais c’est le premier RecyDrive à ouvrir dans les Bouches-du-Rhône.

