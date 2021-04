Le fonctionnement de ces deux élections vous paraît un peu flou ? Pas de soucis, on vous explique tout. Prévues à l’origine pour le mois de mars, les élections des conseillers régionaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et départementaux dans les Bouches-du-Rhône, se tiendront finalement le dimanche 20 juin 2021. En cas de second tour, le vote se poursuivra une semaine plus tard, le dimanche 27 juin 2021. Comment fonctionnent ces deux scrutins ?

Tout d’abord, pour voter aux élections régionales et départementales, il faut :

être de nationalité française

être âgé de 18 ans révolus

jouir de ses droits civils et politiques

être inscrit sur une liste électorale

Les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conseil régional (Crédit : Gomet’)

Les 92 conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours par les habitants des six départements de la région Paca (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). Ils sont élus pour un mandat de six ans et sont rééligibles. L’élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, ce qui arrive presque à chaque fois, il est procédé à un second tour. Pour qu’une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région.

Les candidats présentés sur les listes doivent remplir les conditions d’éligibilité qui s’apprécient à la date du premier tour (dimanche 20 juin 2021) :

avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le samedi 19 juin 2021

avoir la qualité d’électeur

avoir une attache avec la région, c’est-à-dire y être domicilié ou inscrit fiscalement

Les candidatures devront être déposées à la préfecture des Bouches-du-Rhône de Marseille avant le lundi 17 mai à 17 heures. Aucun autre mode, ou lieu de dépôt n’est admis. Pour le second tour de scrutin, le cas échéant, les candidats ne pourront plus se présenter après le mardi 22 juin à 18 heures. En raison de la situation sanitaire, seules deux personnes seront admises lors du dépôt. Les pièces à fournir sont disponibles sur le site de la préfecture.