Mardi 28 avril, la situation concernant l’épidémie de covid-19 est toujours stable en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, selon le dernier communiqué de l’ARS. Cependant, on note une baisse significative du nombre d’hospitalisations, avec 1654 cas de covid-19 hospitalisés à ce jour, soit 56 de moins en une journée. Ce chiffre avait légèrement remonté à l’issue du week-end, dimanche 26 avril. Parmi les personnes hospitalisées, 290 sont en réanimation (-1 personne par rapport à la veille), et on déplore un total de 670 décès, depuis le début de l’épidémie.

Au niveau national, le directeur général de la santé (DGS) Jérôme Salomon a annoncé mardi 28 avril soir un bilan de 129 859 cas de covid-19 sur tout le territoire. Selon un communiqué de la direction générale de la santé, le taux d’occupation des lits en réanimation est de 148% par rapport à la capacité initiale. En effet, bien que le nombre de cas de covid-19 en réanimation soit en baisse depuis une vingtaine de jours, 7389 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de soins intensifs, dont 153 en 24 heures.

Une carte par départements dès jeudi 30 avril

Ce mardi 28 avril, les annonces de Jérôme Salomon ont acquis une nouvelle dimension, alors que le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé dans l’après-midi les grandes lignes du plan de déconfinement à partir du 11 mai. Ainsi, à partir de demain, jeudi 30 avril, le DGS intègrera à son bilan quotidien une carte de la France découpée en départements, afin d’indiquer la situation de chacun et déterminer lesquels devront observer un déconfinement plus strict.

Un taux de mortalité toutes causes confondues toujours excédentaire

Par ailleurs, Jérôme Salomon a souligné dans son point presse que le taux de mortalité (toutes causes confondues) était bien excédentaire comparé aux années précédentes. En effet, selon les données exceptionnellement fournies par l’Insee sur le nombre de décès en France, on constate que la mortalité au 13 avril (93 839 décès) dépasse largement celle de 2018 (83 108 décès à la même période), année où la grippe a pourtant été très meurtrière. A l’échelon national, cet excès de mortalité est à +30,3% dans la semaine du 12 au 19 avril, par rapport à la mortalité attendue. Les régions les plus concernées par cette surmortalité cette semaine là sont Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Centre Val de Loire et Normandie. Toujours la même semaine, à l’échelon départemental, 32 départements présentent un excès de mortalité dont deux avec un niveau exceptionnel (Seine-St-Denis et Val d’Oise).

Lien utiles :

> Covid-19 : une légère remontée des chiffres ce week-end