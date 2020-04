Share on Facebook

C’est une cargaison spéciale que la firme MSC Croisières a déchargé lundi 27 avril au matin dans le port de Marseille. En partenariat avec le Club de la Croisière Marseille Provence, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, et de la préfecture des Bouches-du-Rhône, quatre tonnes de denrées alimentaires, produits de première nécessité et couvertures ont pu être récupérées par des associations caritatives comme la Croix Rouge et la Banque Alimentaire.

Grâce à cette initiative de MSC Croisières, ces associations vont ainsi pouvoir réapprovisionner leurs antennes locales, et ainsi venir en aide aux personnes les plus démunies, en cette période de crise sanitaire. Une opération permise grâce à la coopération étroite entre les différents acteurs impliqués dans l’opération.

« Durant cette période de profonds bouleversements, il est de notre devoir citoyen d’aider les populations les plus fragilisées en leur faisant don de denrées alimentaires et d’articles de première nécessité. Je salue la générosité de la compagnie MSC Croisières qui n’a pas hésité à déployer un dispositif important pour mettre à disposition ces marchandises», souligne Jean-François Suhas, le président du Club de la Croisière Marseille Provence.

Sur son site, MSC Croisières annonce par ailleurs suspendre son activité jusqu’au 29 mai, en raison du covid-19. La compagnie a mis en place une politique de compensation sous forme de crédits ou d’avoirs pour les clients qui avaient réservé un voyage sur ces dates là.

